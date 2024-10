Diddy : 15 000 personnes auraient appelé pour se plaindre de violences sexuelles

Le scandale Diddy prend une ampleur sans précédent : plus de 12 000 victimes présumées se manifestent. L’affaire qui secoue actuellement l’industrie musicale américaine ne cesse de prendre de l’ampleur. Les allégations de violences sexuelles visant P. Diddy se multiplient, et le nombre de victimes présumées ne cesse d’augmenter.

Diddy : Une hotline débordée et un travail d’enquête colossal

Initialement centrée sur les agissements présumés de P. Diddy lors de soirées privées, l’affaire a rapidement dépassé le cadre du show-business pour prendre une dimension sociale. De nombreuses célébrités, impliquées de près ou de loin dans ces événements, sont également pointées du doigt. Les révélations se succèdent, impliquant de plus en plus de personnes et mettant en lumière un réseau d’abus présumés qui s’étendrait bien au-delà du cercle restreint des stars.

Face à l’afflux de témoignages, l’avocat Tony Buzbee, chargé de représenter les victimes présumées, a mis en place une hotline dédiée. En l’espace de 24 heures, cette ligne d’assistance a reçu plus de 12 000 appels. Ce chiffre sans précédent témoigne de l’ampleur du phénomène et de la détresse des victimes présumées, au total plus 15 000 personnes auraient appelé l’hotline mise en place.

L’équipe de Tony Buzbee est confrontée à un travail colossal pour traiter l’ensemble de ces témoignages. Chaque appel doit être minutieusement analysé afin de vérifier la crédibilité des accusations et de recueillir les éléments de preuve nécessaires. Cette tâche est d’autant plus complexe que de nombreuses victimes hésitent encore à parler publiquement, par peur des représailles ou par honte, pour le moment 120 plaintes sont établies contre Diddy.

Les conséquences juridiques de cette affaire pourraient être considérables pour P. Diddy. Déjà poursuivi à plusieurs reprises ces derniers mois, le rappeur risque de faire face à de nouvelles accusations et à des condamnations plus lourdes.