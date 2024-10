Rohff accuse Booba de détester les femmes et veut le finir, « il est en dépression, terminez le »

Rohff vient de porter de nouvelles accusations graves à l’encontre de son rival de toujours, Booba.

Dans un long message publié sur les réseaux, Rohff a accusé Booba de prendre de plaisir à humilier les fans qu’ils n’apprécient pas en s’appuyant sur des éléments qu’il juge révélateurs du comportement de l’interprète de « ULTRA » en nommant ses attaques contre Aya Nakamura, Diam’s, Maeva Ghennam, DemDem ou encore Kayna Samet avant de citer aussi les femmes de Kaaris, Sadek et Maes. Selon Housni, B2O aurait un problème avec les hommes plus virils que lui.

Des accusations graves de Rohff contre Booba qui risque la diffamation !

Le clash entre Rohff et Booba prend encore une nouvelle tournure. En détaillant des comportements, des paroles de chansons et des relations passées de Booba, Rohff a tenté de démontrer que ce dernier aurait une attirance pour les hommes et une haine envers les femmes. Le rappeur du 94 a détaillé plusieurs éléments qu’il considère comme des preuves de l’homosexualité de Kopp, ainsi que de sa haine envers les femmes. Il a notamment pointé du doigt :

Les comportements de Booba: Rohff a souligné des attitudes jugées provocantes et provocatrices de la part de Booba, comme son habitude de se montrer torse nu ou de poster des photos suggestives.

Rohff a souligné des attitudes jugées provocantes et provocatrices de la part de Booba, comme son habitude de se montrer torse nu ou de poster des photos suggestives. Les paroles de ses chansons: Selon Rohff, les paroles de certaines chansons de Booba contiennent des sous-entendus homosexuels.

Selon Rohff, les paroles de certaines chansons de Booba contiennent des sous-entendus homosexuels. Ses relations avec les femmes: Rohff accuse Booba de ne pas aimer les femmes et de préférer les jeunes filles, qu’il manipulerait. Il a cité de nombreux exemples de clashs entre Booba et des femmes célèbres.

Rohff accuse Booba de ne pas aimer les femmes et de préférer les jeunes filles, qu’il manipulerait. Il a cité de nombreux exemples de clashs entre Booba et des femmes célèbres. Sa peur des hommes virils: D’après Rohff, Booba ne s’en prend qu’aux hommes plus forts que lui, par peur et par complexe.

Voici un extrait du message publié par Rohff :

4: Sa haine aigu pour les femmes Humilier la femme semble lui procurer un plaisir. Une satisfaction personnelle. La liste est longue: Diams, Vitaa, Kayna Samet, Anissa, Imen Es , Lyna Mahyem , DemDem, Maeva Ghennam, Morgan Make up , Laure Manaudou, La femme de Maes, de Kaaris, de Sadek, de Dadju, Aya Nakamura, Dua Lipa toutes les influenceuses et télé réalités et j’en passe. Il déteste les femmes ! Et il les préfères mineures et inexpérimentées elles lui sont plus malléable ! Il leur demande de le d******, pincer les t***** elles s’exécutent par naïveté. Il n’est pas attiré par les femmes adultes. Elles vont remarquer qu’il est impuissant. Chelou et pas viril du tout donc il les touche pas il s’en sert juste comme couverture ! Son père est travesti c’est peut être héréditaire et attention on est pas homophobe ici on veut de mal à personne on constate !

Ces accusations de Rohff s’inscrivent dans une stratégie de communication agressive visant à déstabiliser Booba. En dévoilant des informations personnelles et en utilisant un langage cru, Rohff cherche à ternir l’image de son rival et à le discréditer aux yeux du public.

Rohff a ensuite poursuivi dans ses propos :

Il ne tacle que les hommes plus viril que lui. Qu’il lui font peur, qui le dépasse, qui le complexe. Il s achète des like. Et des commentaires pour faire croire qu il est soutenu. Cliquez sur les profils vous verrez beaucoup de photo de fille de mym aux compte fake. C’est une agence qu’il paye pour tenter de cacher son badbuzz et son impopularité actuel. Et il est en pls comme jamais. Mais il s’efforce de faire l’arrogant zerma il a le contrôle. Croyez moi il dort plus il est en dépression TERMINEZ LE !

Une publication partagée par KUNTAKINTE960 (@kuntakinte960)