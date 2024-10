Bianca Censori : ses parents dupés par sa prétendue rupture avec Kanye West

Les parents de Bianca Censori se sentent bernés par leur fille. Ils la croyaient sincèrement déterminée à quitter Kanye West, avant qu’elle ne revienne apparemment sur sa décision.

Le lundi 10 octobre, le mariage de Bianca, 29 ans, avec le rappeur controversé de 47 ans, semblait battre de l’aile. Plusieurs médias ont rapporté que le couple vivait séparément, une source interne indiquant à DailyMail.com que Bianca avait déclaré à sa famille qu’ils étaient “en train de s’éloigner”.

Quelques heures plus tard, le couple a semblé confirmer qu’il était toujours ensemble en s’affichant en public à Tokyo mardi, laissant la famille de Bianca “complètement déconcertée”. Une source exclusive à DailyMail.com a déclaré : “Ses parents sont choqués par ce qu’ils voient – ils se sentent floués car Bianca leur a dit qu’elle se préparait à partir.”.

Une influence de Kanye West jugée malsaine sur Bianca Censori !

Des proches de l’architecte ont confié à DailyMail.com qu’elle avait déclaré à ses proches qu’elle était “sur le point de partir” lors de son récent voyage chez elle en Australie, bien que la source ait admis qu’“il y a une chance qu’ils se remettent ensemble”.

Pendant ce temps, TMZ a rapporté que le musicien avait déclaré à ses amis qu’il en avait fini avec Bianca et qu’il voulait être célibataire pendant son séjour au Japon. Ce revirement apparent de Bianca a encore plus inquiété ses proches quant au niveau de contrôle que Kanye pourrait exercer dans leur relation, une inquiétude déjà soulevée par le passé.

Une deuxième source a déclaré à DailyMail.com : “La famille de Bianca est très confuse en ce moment. Sa sœur vient de passer du temps avec elle à Los Angeles et a vu de ses propres yeux à quel point le mariage de Bianca est dysfonctionnel.”. “Quand elle est rentrée chez elle, elle a dit à tout le monde qu’elle n’en pouvait plus, puis soudain, elle est de retour au Japon et en train de reconquérir Kanye”, ont-ils poursuivi. “Son histoire ne cesse de changer et personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Si Kanye peut exercer un tel contrôle sur elle qu’elle ment à sa famille et à ses amis, c’est effrayant.”.

Un coup de pub douteux du couple Ye et Censori ?

Une source avait précédemment confirmé que les informations concernant une rupture provenaient de Bianca et de Kanye eux-mêmes, en déclarant : “Kanye et Bianca étaient responsables de la diffusion des informations sur leur divorce parce que c’est ce qu’ils ont tous les deux dit aux gens.”.

Des sources ont maintenant déclaré que le couple pourrait avoir orchestré ce scénario pour attirer l’attention, comme l’a ajouté la source : “Ils savaient que cela créerait du buzz et les rendrait pertinents alors qu’il essaie de promouvoir son nouvel album. Ils savent tous les deux que les gens en ont marre d’eux et que ses tenues dénudées ne suffisent plus à capter l’intérêt. Tout le monde l’a vue nue maintenant, il n’y a plus rien à se demander.”.

Kanye est marié à Bianca depuis décembre 2022. Ils se sont mariés un mois seulement après la finalisation de son divorce avec son ex-femme Kim Kardashian. Depuis qu’elle est liée au rappeur, Bianca est connue pour son style extrêmement provocateur, alors que le rappeur critiquait auparavant Kim pour être “trop sexualisée”.

La source a poursuivi : “Bianca a surexploité sa sexualité avec son aide et maintenant, personne ne s’en soucie. Alors ils créent des rumeurs sur leur séparation, entretiennent le mystère en supprimant leurs réseaux sociaux et en passant du temps séparément, et bam, ils reviennent dans l’intérêt du public. Ses amis commencent à penser que c’est juste pathétique.”.

Lundi, TMZ a rapporté que le rappeur et sa femme étaient en froid depuis un certain temps et qu’ils envisageaient “peut-être” de demander le divorce.