Diddy : on connait la date de son procès

Le rappeur Sean “Diddy” Combs, accusé de trafic sexuel et de racket, a vu la date de son procès fixée au mois de mai 2025, le 5 plus excatement. Cette décision a été prise lors d’une audience qui s’est tenue le jeudi 10 octobre 2024.

Le procès de Diddy commencera le 5 mai 2025

La star du hip-hop, qui a plaidé non coupable, est actuellement détenu en prison. Les accusations portées contre lui sont graves et pourraient avoir des conséquences importantes sur sa carrière. Une vidéo datant de 2016, dans laquelle Diddy est filmé en train de frapper son ex-petite amie Cassie Ventura, pourrait jouer un rôle crucial dans le procès. Cette vidéo, révélée par CNN, contredit les dénégations de Diddy et pourrait renforcer les accusations portées contre lui.

Les avocats de Diddy ont tenté d’empêcher l’introduction de cette vidéo au procès, affirmant qu’elle avait été divulguée illégalement par le gouvernement. Cependant, le procureur a démenti cette accusation. Le juge Arun Subramanian a pris plusieurs décisions importantes lors de l’audience. Il a notamment interdit aux deux parties de faire des déclarations publiques sur les preuves secrètes du dossier. De plus, il a annoncé qu’il déciderait prochainement de l’admissibilité de la vidéo controversée.

Le procès de Diddy s’annonce comme un événement majeur dans le monde du rap. Les enjeux sont importants pour l’artiste, mais aussi pour l’industrie musicale. Les révélations de cette affaire pourraient avoir des conséquences importantes sur la perception du rap et de ses acteurs.