Lefa : une triste nouvelle confirmée

“Il va pas revenir dans le rap”, l’information est officielle, Lefa de la Sexion D’Assaut a bien mis fin à sa carrière de rappeur, c’est un autre membre du groupe Parisien, Maska qui vient de confirmer la rumeur à l’occasion d’un live sur Tiktok.

Fin de carrière pour Lefa !

Une triste nouvelle vient bouleverser le monde du rap français : Lefa, l’ancien membre de la Sexion d’Assaut, a décidé de mettre un terme à sa carrière musicale. Cette annonce, longtemps redoutée par ses fans, vient confirmer les rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois. En octobre 2022, Lefa avait surpris ses fans en annulant son concert au Zénith de Paris. Il avait alors évoqué le besoin de se consacrer à sa famille et de prendre du recul par rapport à sa carrière. Si ses proches et son management avaient laissé entrevoir un possible retour, les dernières déclarations de Maska, autre membre de la Sexion d’Assaut, viennent malheureusement confirmer la fin de l’aventure pour Lefa.

Depuis l’annonce du mois de janvier 2023, Lefa a maintenu un silence radio total. Ses fans, impatients d’avoir des nouvelles, ont multiplié les spéculations. Mais c’est finalement Maska qui a mis fin au suspense en révélant que Lefa avait définitivement quitté le monde du rap. “LEFA, il va très bien, mais il va pas revenir dans le rap.”, a confié Maska au sujet de son compère de la Sexion D’Assaut alors que l’équipe de ce dernier n’a pas fait aucun commentaire sur cette déclaration.