Nasdas et Ninho présentent leur BarberShop à Perpignan

Le snapchateur numéro un en France, Nasdas, franchit une nouvelle étape. Après avoir conquis les réseaux, il se lance dans un nouveau projet à Perpignan, l’influenceur a décidé d’ouvrir son propre salon de coiffure haut de gamme : The Platinum Barber Shop et pour cela, il s’est associé au rappeur français, Ninho.

En choisissant d’ouvrir son salon à Perpignan, sa ville natale, Nasdas souhaite rendre hommage à ses racines tout en offrant une nouvelle référence en matière de coiffure à la région. Le design du salon, pensé par Nasdas en association avec Ninho, est à la fois élégant et moderne. Les clients pourront profiter d’un espace détente, d’un bar à café et d’une ambiance musicale soigneusement sélectionnée.

Le Platinum Barber Shop est présenté comme plus qu’un simple salon de coiffure. C’est un lieu de vie, un espace où l’on vient se faire chouchouter tout en profitant d’une ambiance conviviale. Alors, n’hésitez plus et venez découvrir ce nouvel écrin de beauté à Perpignan.

