Sadek accuse Booba de craindre Rohff, Maes et de jalousie envers Gims

Sadek relance la guerre contre Booba : révélations chocs et accusations.

Le conflit entre Sadek et Booba connaît un nouveau rebondissement. Alors que l’on pensait le rappeur du 93 retiré des clashs, ce dernier a décidé de relancer les hostilités en accusant Booba de diverses turpitudes. Des révélations chocs qui viennent relancer la polémique.

Sadek allume Booba : des révélations explosives qui secouent le rap game

Après avoir annoncé vouloir mettre un terme aux clashs, Sadek a finalement cédé à la tentation. Le rappeur a profité des récentes révélations de Rohff pour relancer les attaques contre son rival, Booba. Dans une série de publications sur les réseaux, Sadek a accusé Booba de diverses turpitudes, notamment une liaison extra-conjugale et des comportements douteux.

“Patricia a quitté et extorqué le rappeur Booba parce qu’il a eu une liaison extra-conjugale homosexuelle à Miami. Ce n’est pas pour rien qu’il se laisse cocufier depuis des années et joue gentiment la nounou. Ce n’est pas un clash, c’est la vérité. Vous le verrez dans quelques mois, comme d’hab. Allez, je retourne à mon Web 3”, s’est exprimé il y a quelques jours Sadek contre Booba en évoquant sa vie privée avec la mère de ses enfants, Patricia.

Sadek a ensuite adressé un message directement à Booba en affirmant qu’il aurait peur de ses rivaux tels que Maes et Rohff, il serait aussi jaloux de Gims : “@booba pourquoi tu ne réponds jamais frontalement aux questions ? Toujours des pirouettes. Tu as peur de Maes, tu as peur de Rohff, et tu es jaloux de Gims, mais moi, tranquille fréro, je suis retraité/spectateur.”. Le rappeur originaire du 93 a ensuite enchainé, “Toi qui vois tout et qui t’es H24 sur les réseaux, pourquoi ta femme t’a quittée ? Comment Brams est-il mort ? Pourquoi tu étais en showcase au lieu d’aller à l’enterrement ? Qui est Enrique ? Pourquoi tu parles autant de G.H.B ? Qu’est-ce que tu fous au Willy’s neighborhood bar ? @PFut10 ou @naskidlive, ça serait top comme questions, non ? Ou bien le chat quand/s’il vient chez vous. C’est pas un clash les sang, juste des questions que je me pose comme ça”.

Les propos de Sadek n’ont pas perturbé Booba, “Fonce porcinet donne tout c’que t’as” a-t-il simplement répondu sur un ton moqueur.

