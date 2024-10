SDM en rage contre les auditeurs et voici pourquoi

SDM, un succès fulgurant avec “ALVALM” mais une lassitude face aux attentes du public. Le rappeur du label de Booba connaît actuellement un succès fulgurant avec son dernier album “ALVALM”. Porté par des collaborations prestigieuses et un marketing efficace, le projet a réalisé un démarrage en trombe. Pourtant, derrière cette réussite, se cache une certaine lassitude face aux attentes parfois excessives du public.

“ALVALM” a rapidement conquis les charts, démontrant ainsi tout le potentiel de SDM. Le rappeur du 92i a su fédérer autour de lui une communauté de fans toujours plus fidèle. Les collaborations avec des artistes comme Hamza, Tiakola ou encore Josman ont également contribué à propulser l’album vers les sommets. Le succès de “ALVALM” soulève de nombreuses questions quant à l’avenir de SDM au sein du label 92i de Booba. Si les deux artistes entretiennent de bonnes relations, l’avenir de leur collaboration reste incertain. SDM a en effet atteint les objectifs de son contrat et pourrait envisager de nouvelles collaborations.

La réussite de SDM a également mis en lumière la pression exercée par les fans sur les artistes. Ces derniers, souvent impatients, réclament sans cesse de nouveaux projets, sans toujours prendre le temps d’apprécier le travail déjà accompli. Face à cette pression, SDM a exprimé sa frustration. Il rappelle que les artistes ont besoin de temps pour créer et se renouveler. Les comparaisons avec les artistes qui sortent un projet tous les trois mois sont selon lui injustes comme il l’a confié dans une récente interview.

“Ca me fout la rage. Je me dis, j’ai été auditeur étant petit. Et je me souviens, les rappeurs mettaient trois ans avant de sortir un projet, ils prenaient vraiment le temps de faire leur musique. Aujourd’hui, tu en as, ils sortent trois projets en 3 ans et les auditeurs disent qu’il fait toujours la même chose. Vous êtes là, à nous harceler pour qu’on sorte du son, et après… Bien sur que ça va prendre beaucoup plus de temps pour que je puisse me renouveler.”