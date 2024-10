Les 10 rappeurs français cultes toujours en activité pour ChatGPT

De Booba à Kaaris en passant par SCH ou PNL, le rap français a évolué depuis ses débuts dans les années 1980 pour devenir l’un des genres musicaux les plus populaires du pays. Les rappeurs actuels jouent un rôle crucial dans l’évolution de cette scène en mélangeant des influences internationales tout en conservant un son distinctement français. Mais qui sont les rappeurs cultes qui continuent d’influencer cette scène ? Cet article se penche sur les 10 rappeurs francophones cultes toujours en activité dans un classement établi avec l’aide de l’Intelligence Artificielle, ChatGPT.

1. Booba

Booba, également connu sous le nom de “Duc de Boulogne”, est sans doute l’un des rappeurs les plus influents de France. Depuis son premier album Temps Mort en 2002, il a imposé son style avec un mélange de rap hardcore et de sonorités trap. Avec des tubes comme DKR et Mona Lisa, il a également su s’adapter aux tendances musicales tout en restant fidèle à son image. B2O l’a encore prouvé avec son dernier album Ad vitam æternam paru en début d’année et dont le single “Dolce Camara” fait un énorme carton.

2. Kaaris

Kaaris a popularisé le genre trap en France avec son album Or Noir sorti en 2013. Sa voix grave et ses textes sombres l’ont distingué de ses contemporains. Malgré les polémiques et sa rivalité avec Booba, Kaaris reste une figure incontournable du rap français, continuant à sortir des albums percutants même s’il a aussi entamé une carrière en tant qu’acteur dans le cinéma et sa tournée d’anniversaire de la sortie d’Or Noir a été un énorme triomphe.

3. Nekfeu

Nekfeu, membre du collectif 1995, a su s’imposer en solo avec des albums tels que Feu et Cyborg puis plus récemment Les Étoiles vagabondes, qui ont été acclamés par la critique et le public. Son style poétique et ses réflexions sociales sur des sujets variés, allant de l’identité à l’injustice, lui ont valu de nombreux fans. Très discret médiatiquement, Nekfeu n’en demeure pas moins toujours aussi populaire auprès des auditeurs de rap français.

4. Orelsan

Orelsan est passé du rap humoristique avec des titres comme Saint-Valentin à des projets plus sérieux comme La Fête est Finie et Civilisation. Son habileté à jongler entre plusieurs genres et thèmes fait de lui l’un des artistes les plus polyvalents du rap français. Il a récemment reformé son duo avec Gringe pour l’album solo de ce dernier.

5. SCH

SCH est reconnu pour son esthétique visuelle unique et son flow mélodique. Ses albums comme JVLIVS et Rooftop témoignent de sa capacité à créer des univers cinématographiques tout en restant fidèle à ses racines. JVLIVS Prequel sorti au mois d’avril encore prouver le succès de SCH, c’est l’un des albums les plus vendus de 2024.

6. PNL

PNL, composé des frères Ademo et N.O.S, a révolutionné le rap français avec leur approche introspective et leur refus des médias. Leur musique est imprégnée de mélancolie et leurs clips, souvent tournés dans des paysages exotiques, ont captivé le public. Leur dernier album en date “Deux Frères” paru en 2019 est toujours aussi populaire auprès des auditeurs et les fans s’impatientent de découvrir un nouvel album du duo Ademo/NOS.

7. Damso

Damso, originaire de Belgique, s’est rapidement imposé sur la scène française grâce à des albums comme Ipséité et Lithopédion. Ses textes introspectifs et parfois controversés explorent des thèmes complexes. Même s’il a programmé sa fin de carrière pour 2025, Dems est toujours aussi actif et devrait sortir un nouvel album en cette fin d’année 2024 avant de présenter son ultime opus l’année prochaine.

8. Jul

Jul est le rappeur francophone le plus productif de tous les temps, et cela, avec réussite, car tous ses albums sont certifiés au minimum disque de platine. Le rappeur marseillais est également le plus gros vendeur de disques du rap en France et a encore dévoilé deux albums cette année ainsi qu’une compilation avec le collectif 13’Organisé.

9. La Fouine

La Fouine est un vétéran du rap français. Il a su se réinventer au fil des années, passant du rap hardcore à des sons plus mélodiques. Avec des mixtapes comme Capitale du Crime, il a démontré sa polyvalence et sa longévité dans l’industrie, car le sixième va sortir prochainement et sa dernière collaboration avec Leto est une réussite marquant son retour sur le devant de la scène.

10. Vald

Vald est connu pour son style provocateur et son humour absurde. Il n’a pas peur d’aborder des sujets tabous avec un ton décalé, comme en témoigne son album Xeu, qui a rencontré un énorme succès, ou encore l’opus V. Plus discret ces derniers mois, Vald devrait sortir un nouvel album en 2025, mais cette sortie n’est pas encore confirmée.