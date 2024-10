Booba annonce l’enfer pour le rap Français et soutient Werenoi

Booba nous promet du très lourd pour l’année prochaine avec le 92i, en attendant, il a passé un message de soutien à Werenoi avant de dégommer Niska, Ninho et Gazo concernant les projets à venir des différents rappeurs français pour cette fin d’année. Le Duc de Boulogne n’a pas manqué de réagir aux nombreuses sorties musicales prévues pour cet automne.

Booba donne son avis sur les sorties rap : Damso, Ninho, Niska, Gazo et Werenoi dans le viseur !

Même s’il n’a pas d’actualité musicale en ce moment, Booba reste toujours aussi actif sur les réseaux et surveille de près de l’actualité du moment, il n’a pas manqué l’occasion de s’exprimer sur les prochains albums de rap français à paraitre dans les jours à venir. Ninho et Niska préparent la sortie de leur album commun nommé “Goat” pour le 25 octobre, Gazo a également programmé la parution d’un album ce mois d’octobre 2024, mais n’a pas encore révélé le nom du projet ni la date de sortie, alors que Werenoi va présenter “Pyramide 2” ce vendredi 18 octobre.

Le média Midi/Minuit a lancé un sondage concernant les sorties rap français à venir pour savoir lequel est le plus attendu, “La fin du mois d’OCTOBRE s’annonce terrible ! Nouveau projet de NINHO & NISKA. Nouveau projet de GAZO. Nouveau projet de WERENOI. Lequel vous attendez le plus ?”, peut-on lire dans le tweet qui n’a pas échappé à Booba. “Werenoi” a répondu B2O avec un émoji d’une flèche qui a atteint sa cible et d’un émoji “OK” affichant l’index ainsi que le pouce se touchant pour former un rond ouvert.

“Les 3 autres, Damso etc, ont du souci à se faire par contre. La haute Piraterie s’est réunie il y a quelques jours. 2025 un enfer pour le rap Français.”, ajoute Booba dans son tweet en parlant des projets de Niska, Ninho et Gazo tout en citant aussi Damso qui s’apprête à sortir un nouveau projet pour cette fin d’année absent de cette liste.