Booba met en garde Rohff qu’il va envoyer du très lourd

Le clash légendaire entre Booba et Rohff vient de connaître un nouvel épisode. Après les récentes révélations de B2O sur ses soirées passées avec Diddy, Rohff n’a pas manqué de le provoquer. Le rappeur du 94 a publié un montage particulièrement virulent, ce qui a poussé le Duc à réagir. Dans un message cinglant, Booba a prévenu son rival qu’il allait bientôt sortir de nouveaux morceaux pour régler des comptes musicalement.

C’est la guerre entre Booba et Rohff !

En effet, ces dernières semaines, le clash entre Booba et Rohff atteint de nouveaux sommets. Suite aux attaques répétées de Rohff, qui n’a pas hésité à insinuer des relations intimes entre Booba et Diddy, Kopp a décidé de mettre les points sur les i. Dans un message cinglant, Booba a annoncé la sortie imminente d’inédits, promettant ainsi de répondre à son adversaire sur le terrain musical. C’est suite à la publication d’un montage photo de Rohff avec la tête de Booba sur le corps d’un chien tenu en laisse par Diddy avec un émoji aubergine et une batte de baseball ainsi qu’une bouteille d’huile en référence à la polémique des accusations d’agressions sexuelles contre Puff Daddy, lors des perquisitions à son domicile les forces de l’ordre ont retrouvé 1000 flacons d’huile pour bébés. “À part ça, tu fais du son dans ta vie misérable ? Parce que moi je vais bientôt envoyer et crois-moi c’est pas du Fitna !“, a répondu B2O en réaction à ce post pour informer qu’il va bientôt sortir des nouveaux titres en assurant que ses morceaux seront meilleurs que les morceaux du dernier album FITNA de Housni.

Booba a poursuivi avec une série de tweets pour se moquer de Rohff, en rigolant notamment de la sortie sur les plateformes de streaming de l’album “Le code de l’honneur” le 25 octobre 2024. Depuis sa sortie initiale le 7 décembre 1999, cet opus n’a jamais été disponible en streaming. “Rohff, on va te faire un western union, ça sera plus simple” a commenté le DUC pour taquiner son rival qui a répliqué dans la foulée en ressortant des anciens dossiers et en affirmant que plus jeune, Kopp était fan de cet album.

.@rohff À part ça tu fais du son dans ta vie misérable? Parce que moi j’vais bientôt envoyer et crois moi c’est pas du Fitna! 🙌🏾🔥🏴‍☠️ pic.twitter.com/rDPMqP074z — Booba (@booba) October 17, 2024

.@rohff C’est 3 comprimés par jour pas 1 tous les 3 jours 😂🕳️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/rNBrQLnEMy — Booba (@booba) October 18, 2024