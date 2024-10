La réaction de Booba aux choix des français qui lui préférent Gims et Black M

Le classement des chanteurs préférés des français est tombé cette semaine, il n’a pas manqué d’interpeller Booba sur le fait que Gims et Black M soit devant lui ainsi que sur l’étonnant absence du duo Bigflo & Oli dans cette liste.

Booba conteste un classement qui ne le reflète pas et s’insurge

La publication d’un classement des artistes français préférés avec 8 rappeurs présents dans la liste a agacé B2O. Classé loin derrière des artistes tels que Gims et Black M, Booba n’a pas pu s’empêcher de réagir sur les réseaux, exprimant son mécontentement face à cette évaluation qu’il juge subjective et injuste en poussant un gros coup de gueule. « C’est quoi ce vieux classement » s’énerve-t-il tout d’abord avant de dévoiler sa discussion avec un internaute.

« Zéro rage, tu as la plus belle carrière du rap français, juste pour bâtir ton empire, tu as dû employer une stratégie offensive envers les autres artistes et forcément ça a déplu à certains français. Les autres rappeurs présents dans le classement devant toi n’ont pas ta carrière, mais eux n’ont jamais fait chier personne, ce qui les rend moins détestables que toi aux yeux des français.’ commenté un internaute. « Écris un bouquin. On est que 8 rappeurs francais dans ce classement, tous les autres qui ne font chier personne ne sont pas dans le classement. Tu captes ou tu captes pas? et bigflo et oli c un groupe donc potentiellement, on est 7, mon chiffre préféré » réplique Booba en réponse à ce message en constatant avec regret que Bigflo et Oli ne sont pas dans ce classement.

Le rappeur a ainsi mis en avant l’idée que ce classement ne prenait pas en compte l’ensemble de sa carrière et de son influence sur la scène musicale française. En effet, si les chiffres de ventes et les streams sont des indicateurs importants, ils ne reflètent pas nécessairement l’impact culturel et l’influence d’un artiste. Booba, en remettant en question ce classement, invite à la réflexion.