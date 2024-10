Nasdas provoque une émeute au Footkorner pour la promo de Werenoi

Nasdas enflamme Footkorner, le célèbre influenceur français aux millions d’abonnés sur SnapChat a provoqué une véritable émeute lors de la venue de Werenoi dans une boutique de Châtelet à Paris.

Le rappeur Werenoi a organisé un événement exceptionnel à Paris pour célébrer la sortie de son nouvel album « Pyramide 2 » disponible depuis ce vendredi 18 octobre dans les bacs et sur les plateformes de streaming. Mais c’est l’arrivée surprise de l’influenceur Nasdas qui a transformé cette rencontre en véritable chaos. Des centaines de fans se sont massés devant le magasin Footkorner, créant des scènes de liesse et de tension.

Depuis plusieurs mois, Nasdas s’est fait discret, il a disparu des réseaux avant de faire un retour inattendu il y a quelques jours avec un projet qui s’annonce assez insolite en apparaissant dans une forêt loin de son style habituel, laissant croire qu’il a changé de mode de vie. L’apparition surprise de l’influenceur a suscité à Châtelet un énorme engouement. Des centaines de fans, en majorité des adolescents et des jeunes adultes, se sont massés devant le magasin, créant une atmosphère survoltée et parfois tendue qui a transformé cette rencontre en véritable chaos et dont les images ont massivement circulé sur les réseaux.

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes impressionnantes : une foule compacte, des cris hystériques, des tentatives de franchir les barrières de sécurité. L’influence de Nasdas auprès de sa communauté est telle qu’il a réussi à mobiliser une foule immense en quelques heures seulement. Cet événement rappelle les phénomènes de foule que l’on peut observer lors de concerts de stars internationales.

🚨 Nasdas a provoqué une émeute aujourd’hui au pop-up de Werenoi ! Le monde c’est juste hallucinant 🤯 pic.twitter.com/AJUxTSQyNK — Hype (@hypemagz) October 18, 2024