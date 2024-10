Booba dézingue encore Kylian Mbappé après l’affaire de viol

Le moins que l’on puisse dire c’est que Booba ne rate pas une occasion de s’attaquer à Mbappé. Entre ses performances sportives ou les polémiques de sa vie privée, le buteur français ne cesse de faire parler de lui dans la presse et la récente rumeur d’accusation de viol lors de son séjour en Suède n’a pas arrangé sa situation, de quoi inspirer Kopp pour l’enfoncer.

Booba s’en prend à Mbappé : le Real Madrid regretterait son recrutement

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de faire parler de lui ces derniers jours. Alors que le joueur est au cœur d’une polémique concernant une accusation de viol, de nouvelles révélations viennent ternir son image. Selon le journaliste Romain Molina, le Real Madrid, qui a recruté l’attaquant cet été, regretterait déjà sa décision. « Il n’y a que Perez qui le voulait. (…) Mais là, au club, ils sont dégoûtés. Déjà du niveau qui n’est pas aux attentes » a déclaré le journaliste avant de poursuivre, « Dans le vestiaire ce n’est pas fou et ce n’est pas tellement la faute du joueur non plus. (…) La chute physique qu’il a eue à 25 ans, je n’avais jamais vu ça. ». Cette déclaration soutient les propos de Booba depuis plusieurs affirmant que le nouvel attaquant du Real est surcoté.

Zlatan Ibrahimovic : « Tais-toi et reste à ta place »

Réputé pour ses critiques acerbes envers Mbappé et avoir déjà pointé du doigt les débuts difficiles du joueur au Real Madrid, Booba s’est empressé de relayer cette information, confirmation ses prédictions. « C’est pas comme si on avait prévenu, surcoté de fou« a-t-il écrit dans une story avant de poursuivre avec un extrait vidéo d’une interview Zlatan Ibrahimovic datée de 2022 dans laquelle il parle de l’ancien monégasque et prédit la situation actuelle de l’international français. « Mbappé a fait le bon choix en restant à Paris ? Pour lui ? Non. Pour paris ? Oui. Il a fait le bon choix pour Paris pas pour lui. Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club » avait expliqué l’ex-joueur du PSG dans un entretien pour Canal+.

« Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs… D’une chose, ils en deviennent une autre. Et c’est ça, le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline, et qui tu es. Aujourd’hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place« avait ajouté Ibrahimovic dans cette interview dont Booba a ressorti les images pour tacler Mbappé.