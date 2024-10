Le célèbre producteur et rappeur Diddy est au cœur d’un scandale qui secoue le monde du hip-hop. Accusé d’avoir utilisé du GHB, une drogue du viol, mélangée à de l’huile pour bébé afin de commettre des agressions sexuelles, Sean Combs fait face à de lourdes accusations.

Une découverte macabre avec plus d’un millier de bouteilles d’huile pour bébé dans les résidences de Diddy a jeté un froid sur l’industrie musicale. Les enquêteurs soupçonnent que le rappeur aurait utilisé cette substance inoffensive en apparence pour dissimuler la présence de GHB, une drogue connue pour ses effets amnésiants et paralysants.

Des témoignages accablants des victimes présumées, comme celui d’Ashley Parham, viennent étayer les accusations portées contre Diddy. Ces femmes racontent des faits troublants, mettant en lumière un schéma récurrent d’abus et de manipulation.

Un impact sur l’industrie musicale, cette affaire met en lumière les problèmes de violences sexuelles qui gangrènent l’industrie musicale. De nombreux artistes et personnalités du milieu sont appelés à prendre position et à dénoncer ces pratiques.

Sean "Diddy" Comb's accusers lawyer has finally come forth stating that his client was doused with lubricant laced with #GHB

Well worry not @aptinfoget !! We are the news now. And the #GHB and #Diddy truth has come to light a week later

