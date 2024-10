Stromae : une bonne nouvelle annoncée

Après avoir annulé sa tournée « Multitude » pour des raisons de santé, Stromae fait son grand retour avec un projet ambitieux. Le chanteur belge a annoncé la sortie d’un film-concert qui permettra à ses fans de revivre les moments forts de sa tournée. De plus, Stromae a collaboré avec la série à succès « Arcane » en interprétant le titre « Ma meilleure ennemie« .

Stromae : Retour en force avec un film-concert et une nouvelle collaboration

Un retour triomphal pour le chanteur Belge, malgré les difficultés rencontrées, Stromae a réussi à transformer une épreuve en opportunité. Le film-concert « Multitude » est un véritable cadeau pour ses fans, qui pourront ainsi revivre l’expérience unique de ses concerts.

Un beau cadeau pour les fans !

Stromae a toujours été reconnu pour son engagement et son authenticité. En partageant son parcours avec ses fans, il montre une nouvelle fois sa vulnérabilité et sa force. Toujours à l’écoute du public, l’artiste belge réserve donc un joli cadeau en leur offrant ce film-concert qui démontre encore son attachement à sa communauté malgré les périodes difficiles vécues à cause de ses problèmes de santé.