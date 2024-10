Cédric Doumbé propose d’entrainer Kaaris pour un octogone contre Booba

Cédric Doumbé profite actuellement d’une notoriété grandissante auprès des fans de MMA, il a tenu à rendre hommage aux rappeurs Kaaris et Booba pour avoir mis en avant, il y a quelques années auparavant ce sport de combat en France avec le buzz de leur duel dans l’octogone qui n’a finalement jamais eu lieu, mais a fait énormément de cette discipline encore méconnue du grand public à l’époque.

Doumbé et Kaaris, un duo explosif dans le MMA pour affronter Booba ?

La rencontre inattendue entre Cédric Doumbé et Kaaris a relancé les spéculations sur un éventuel combat entre ce dernier et son rival Booba. Lors la diffusion sur DAZN du match de Ligue entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg, ils se sont retrouvés sur la pelouse du Parc des Princes, le pratiquant de MMA a lancé un défi à son ami rappeur, proposant de l’entraîner pour un affrontement dans un octogone sans règles contre B2O.

Cédric Doumbé a lancé un appel du pied à Kaaris. Le projet d’un combat entre Kaaris et Booba avait fait grand bruit en 2019, quelques mois après leur altercation dans l’aéroport d’Orly à l’été 2018, mais n’avait finalement pas abouti. Avec la proposition de Doumbé, l’idée d’un affrontement entre les deux hommes revient sur le devant de la scène, même si Riska a pris cela avec humour et le sourire, cela ne devrait pas se concrétiser.

« Il y a aussi un truc que je voudrais saluer, c’est que déjà, c’est un frère africain. Je suis le visage du MMA français. Mais ce mec-là avant moi, c’était le visage du MMA français. Octogone sans règle. Il a mis une hype de malade mental dans le MMA. On attend toujours son combat. » déclare Doumbé au début de la séquence en référence à l’affaire de l’octogone entre Booba et Kaaris. « On est les premiers à avoir mis ça en avant, on est les premiers à avoir parlé de MMA c’est bon » en rigole ensuite Riska. « On attend toujours et moi, je suis sûr qu’il va arriver ce combat. On attend toujours ce combat donc s’il a besoin d’un coach, je suis là. », ajoute ensuite The Best sur son souhait que ce face-à-face entre rappeurs dans la cage se réalise.

Reste à connaitre l’avis de Booba sur les propos de Doumbé alors qu’il avait toujours proclamé son intention d’en découdre suite au désistement de Kaaris pour mettre fin à cette mascarade.

