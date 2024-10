Elon Musk s’attaque à Eminem et l’accuse d’être lié aux fêtes de Diddy

Elon Musk s’est lancé dans un clash contre Eminem. L’ancien président des États-Unis, Barack Obama a interprété le classique « Lose Yourself » du rappeur américain la nuit dernière lors d’un meeting pour la campagne présidentielle de Kamala Harris. Proche de Donald Trump, le patron de Tesla vient d’accuser Slim Shady d’être un « participant » aux fêtes de Diddy.

Eminem a fait l’objet d’une attaque virulente de la part d’Elon Musk. Suite à l’annonce de son soutien à Kamala Harris et sa présence à un rassemblement dans la ville de Détroit aux côtés de Barack Obama, le milliardaire a lancé une accusation grave contre l’artiste, le qualifiant de « participant à une fête de Diddy ». Cette accusation est totalement improbable. Eminem a toujours été un critique virulent de Sean Combs, alias Diddy. Dans son album « The Death of Slim Shady », le rappeur a lancé de graves accusations contre Puff Daddy, le liant notamment au meurtre de Notorious B.I.G même s’il a toujours nié son toute implication dans les assassinant de 2Pac ou de Biggie Smalls.

L’allégation farfelue d’Elon Musk a rapidement fait le tour du réseau social X et se justifie par le fait que Musk est un fervent supporter du rival de Kamala Harris dans la campagne présidentielle des États-Unis, Donald Trump pour lequel il n’hésite pas à afficher ouvertement et publiquement son soutien.

Elon Musk calls Eminem « yet another Diddy party participant » after it was revealed that he will introduce Obama at Kamala Harris’ upcoming rally pic.twitter.com/vV2OnoRiiN

