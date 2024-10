La réaction sans mâcher ses mots de Booba au disstrack de Maes contre Lacrim

« FC Beaudottes« , le disstrack de Maes n’a pas suscité de réaction de Lacrim mais Booba également ciblé dans le morceau a répliqué, accusant notamment son ennemi de vouloir créer un conflit entre lui et son ami.

Ça chauffe salement entre Booba et Maes : « Tu l’ouvres vraiment beaucoup pour un mec… »

Le clash entre Lacrim et Maes a pris une nouvelle dimension avec la sortie deux morceaux sous la forme de disstrack comme l’ont fait aux Etats-Unis, Kendrick Lamar et Drake il y a quelques mois. Le buzz généré par cette embrouille a permis à Lacrim de faire exploser le score des écoutes de son morceau « Real Madrid » et la réponse de Maes avec « FC Beaudottes » se dirige vers le même succès avec déjà plus de 760 000 vues sur Youtube en 24 heures ainsi qu’une première place des tendances musique sur la plateforme qu’occupait son rival avant la publication du second disstrack. En 24 heures, le single du rappeur Sevranais a aussi cumulé plus de 80 000 streams sur Spotify et n’a pas convaincu Booba.

Booba avait félicité Lacrim pour son disstrack, jugé particulièrement efficace en assurant qu’il a éteint son ennemi, et n’a pas manqué de le tacler sur les réseaux Maes, mettant en doute l’authenticité de ses attaques attisant encore les flammes du clash. « C’est ça ton A.C.Milan ? De 1 ton fichier stic sur Lacrim est un faux ( pas comme le mien qui est sur youtube ou celui de La Fouine ) de 2 tu feras pas Bercy et tu le sais de 3 t’as pas de fiche tu peux rentrer en France et de 4 tu l’ouvres vraiment beaucoup pour un mec interdit de sa ville. Et tes zbirs du 77 t’ont pas épargné dans les dépo… arrête d’envoyer des gamins à l’abattoir. Tu nous manqueras Walid », a lâché sans mâcher ses mots le DUC avant d’ajouter « Maes, Oh comme c’est mignon tu veux créer une embrouille entre moi et Lacrim. Lacrim On lui dit ou pas« . Selon B2O, Maes tenter de créer une embrouille entre ses deux rivaux.

.@MaesOfficiel Oh comme c’est mignon tu veux créer une embrouille entre moi et Lacrim. @Lacrim_Officiel On lui dit ou pas 🤣 pic.twitter.com/ALvatFtrIh — Booba (@booba) October 22, 2024

.@MaesOfficiel C’est ça ton A.C.Milan? 🤣🤣🤣 De 1 ton fichier stic sur Lacrim est un faux ( pas comme le mien qui est sur youtube ou celui de La Fouine ) de 2 tu feras pas Bercy et tu le sais de 3 t’as pas de fiche tu peux rentrer en France et de 4 tu l’ouvres vraiment beaucoup… pic.twitter.com/ogJf2vX7rc — Booba (@booba) October 21, 2024