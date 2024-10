SDM : Les chiffres fous du succès de Cartier Santos

En 2023, SDM a offert aux auditeurs le tube de l’année avec « Bolide Allemand » et il est en train de récidiver en cette fin d’année avec un extrait de son dernier album, le single « Cartier Santos » affiche des chiffres impressionnants et devient de plus en plus populaire.

Avec son album « A la vie, à la mort« , SDM a enchainé une troisième semaine de consécutive à la première place du Top Album en France cette semaine, le projet cumule plus de 70 000 ventes ainsi que la certification de disque d’or. Ce triomphe s’est établi avec le succès des singles « Toka » avec Hamza, « Pour elle » et « Cartier Santos », les trois titres sont présents dans le Top Singles et les deux derniers morceaux cités ne quittent plus les deux premières places du Top 50 depuis la sortie de cet opus.

« Cartier Santos » occupe depuis plusieurs jours la tête du classement des morceaux les plus écoutés sur Spotify en France en totalise en trois semaines plus de 17,5 millions d’écoutes sur la plateforme. Le titre occupe cette première place du Top Spotify depuis 14 jours. Sur Youtube, la chanson cumule plus de 5,2 millions de vues et la vidéo de son live dans l’émission Planète Rap sur la radio Skyrock totalise plus de 550 000 visionnages en deux semaines.