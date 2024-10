Après le succès de Lacrim avec son diss-track contre Maes, ce dernier a répliqué en début de semaine et explose également les chiffres de streams avec son titre clash « FC Beaudottes » en profitant de l’occasion pour placer des piques à Booba et SDM.

Le rap game français s’enflamme avec le clash Maes vs Lacrim

Le clash entre Maes et Lacrim est devenu l’événement musical du moment dans le rap français. Les deux rappeurs se livrent une bataille sans merci pour conquérir le sommet des charts. Avec leurs derniers titres, « Real Madrid » et « FC Beaudottes« , ils ont tous deux réussi à fédérer leur communauté et à séduire un large public. Suite à sa première place des tendances sur Youtube et ses 2,8 millions de vues en 8 jours, Lacrim s’est fait détrôner par son rival qui est N°1 des tendances musique sur la plateforme avec 1,2 million de vues en deux jours.

Le single « FC Beaudottes » a aussi réussi une belle entrée dans le Top 50 des morceaux les plus écoutés en France sur Spotify avec plus de 375 000 streams. Maes s’en est félicité en affichant le classement avec la légende « @booba @Lacrim_Officiel Ça va ? #5 » pour les interpeller sur le succès de sa chanson sauf qu’un internaute lui a fait remarquer que le poulain de Booba, SDM cartonne sur les plateformes de streaming et fait encore mieux. En effet, le membre du 92i occupe les trois premières places du classement devant Maes cinquième. « J’suis celui qui lui a donné son premier diamant, n’oublie pas… #PASSAT » a réagi le rappeur Sevranais laissant sous-entendre que SDM lui est redevable pour avoir réussi à lancer sa carrière avec la sortie de leur collaboration sur le single « Passat » en 2021 extrait de l’album « Ocho ».

J’suis celui qui lui a donné son premier diamant , n’oublie pas … #PASSAT — Maes (@MaesOfficiel) October 24, 2024