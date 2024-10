Cédric Doumbé vs Baki : la revanche est bien programmé !

Le monde du MMA français retient son souffle. Cédric Doumbé, l’une des figures les plus emblématiques de la discipline, s’apprête à régler ses comptes avec son rival de toujours, Baysangur « Baki » Chamsoudinov. Après leur affrontement controversé lors du PFL Paris en début d’année, les deux combattants sont prêts à en découdre une nouvelle fois et la revanche est bien prévue, mais le public devra encore patienter.

La revanche contre Baki en 2025 : le phénomène Cédric Doumbé le confirme, ça arrive !

La défaite polémique de Doumbé sur décision de l’arbitre en raison d’une épine dans son orteil face à Baki avait suscité de nombreuses réactions. Le Français, connu pour son style flamboyant et ses victoires spectaculaires, avait été battu par décision controversée. Depuis lors, les fans réclament à cor et à cri une revanche tout comme Doumbé. Bien qu’ayant pris du recul sur l’incident, ce dernier a confirmé que ce combat était bel et bien dans ses plans comme cela est pressenti depuis des longs mois.

Au-delà de ses performances sportives, Cédric Doumbé est aussi connu pour son sens de l’humour et son charisme ainsi que son trash-talking. Il a su transformer son image de combattant en véritable marque personnelle. L’ancien champion du Glory a ainsi multiplié les apparitions médiatiques, les collaborations et les projets en dehors de l’octogone comme celle pour le film Gladiator II ou encore son « embrouille » virtuelle avec Mounir Moons. En parallèle de sa carrière de combattant, il s’est en effet lancé dans le cinéma, la télévision et l’événementiel. Cette diversification lui a permis de toucher un public plus large et de renforcer son image de personnalité influente.

Le combat contre Baki représente un enjeu sportif majeur pour Doumbé. Il lui permettra de prouver qu’il est toujours au sommet de sa forme et de redorer son blason. Mais au-delà de l’aspect sportif, cette revanche est aussi un événement médiatique très attendu et Doumbé a confirmé l’affrontement pour le courant de l’année prochaine :

« C’est pour 2025. Tout le monde est d’accord, et en même temps le PFL ne l’a signé uniquement que pour cette revanche-là. Tout le monde veut voir Doumbè-Baki. Il a signé au PFL justement parce que le PFL voulait uniquement ce combat. »

🚨 Doumbé vs. Baki : la revanche arrive ! ➡️ Le combat serait prévu pour 2025 d’après Cédric Doumbé. 👀 (via @Moscato_Show) pic.twitter.com/sKHzp5c2Kd — ActuMMA (@actu_mma) October 24, 2024