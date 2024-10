Francis Ngannou : Une star du Glory le provoque pour un énorme défi

Un nouveau choc des titans en vue pour The Predator ? Après sa victoire impressionnante face à Renan Ferreira lors de ses débuts au PFL, Francis Ngannou, le redoutable poids lourd camerounais, pourrait bientôt encore être au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, une autre superstar des arts martiaux mixtes vient de le défier : Rico Verhoeven, le champion du Glory.

Francis Ngannou vs Rico Verhoeven : Un super combat de titans !

Rico Verhoeven, le roi incontesté du kickboxing, a lancé un défi à Francis Ngannou, proposant un combat dans trois disciplines différentes : la boxe, le kickboxing ou le MMA. Ce défi audacieux pourrait interpeller le combattant camerounais. « Quand on parle du gars le plus méchant de la planète, quand on parle de combats croisés, ce combat doit arriver », a déclaré Verhoeven. « Il peut s’agir d’un combat aller-retour, un en kickboxing puis un combat en MMA. Ça se terminera probablement en une victoire chacun. Mais un match de boxe, c’est intéressant, parce que c’est une discipline différente pour nous deux. », précise-t-il sur plusieurs confrontations éventuelles avec l’ancien champion de l’UFC.

Ce duel entre deux colosses des sports de combat serait un événement historique. Francis Ngannou, avec sa puissance de frappe dévastatrice, et Rico Verhoeven, avec sa technique impeccable et son expérience, sont deux combattants d’exception qui incarnent à eux seuls l’excellence dans leurs disciplines respectives.