Khamzat Chimaev sincèrement impressionné par Baki

En attendant la revanche prévue pour 2025 entre Cédric Doumbé et Baki, ce dernier a réussi les éloges d’un autre combattant et non des moindres, Khamzat Chimaev qui a confié très sincèrement son avis sur Baysangur Chamsoudinov promis à une belle carrière dans le MMA.

Khamzat Chimaev exprime sa force et son soutien à Baki, nouvelle étoile montante du MMA français !

Après une année difficile marquée par des problèmes de santé et une dépression, Khamzat Chimaev est de retour sur la scène de l’UFC. Le combattant tchétchène, connu pour sa puissance et son style de combat agressif, affrontera Robert Whittaker lors de l’UFC 308 ce samedi 26 octobre 2024 à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi. L’annonce du retour de Chimaev qui a dû surmonter de nombreux obstacles ces derniers mois a suscité un engouement considérable chez les fans de MMA, tous les observateurs ont hâte de le retrouver dans la cage. Le combattant, qui s’est entraîné avec Baki a aussi exprimé son admiration pour le jeune français.

Lors d’une récente interview, Khamzat Chimaev a salué le talent de Baki, le qualifiant de « gars le plus impressionnant » avec qui il ait jamais pu s’entraîner. « Je pense qu’il peut être le champion des poids welters de l’UFC dès aujourd’hui », a-t-il déclaré. Cette déclaration renforce la réputation de Baki, qui a déjà impressionné le monde du MMA par ses performances et notamment avec sa performance en début d’année contre Cédric Doumbé. « C’est un des meilleurs combattants avec qui j’ai pu m’entrainer. La dernière fois que je suis venu en France j’ai pu rencontrer plein de combattants, notamment des Tchétchènes. Il y avait un Algérien que j’aime bien, c’est pour ça que je m’entraine avec. », a ajouté Borz.

Une déclaration que Baki va apprécier avant son retour prochain dans l’octogone.

