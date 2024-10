Werenoi, SDM et Tiakola au sommet du Top Albums

C’est sans surprise que Werenoi s’est emparé de la première place du Top Albums en France cette semaine avec son album « Pyramide 2 », détrônant ainsi les rappeurs SDM et Tiakola, respectivement deuxième et troisième du podium. Gims et Booba complètent ce top 5, témoignant une fois de plus de la domination du rap français dans les charts.

Fort du succès de « Carré » et des mixtapes « Telegram », Werenoi a frappé fort avec la réédition de son projet « Pyramide ». Cette nouvelle version, enrichie de 14 titres inédits, a immédiatement séduit le public. En seulement une semaine d’exploitation, « Pyramide 2 » a cumulé 27 742 ventes équivalentes, dont 10 215 en physique et 17 492 en streaming. Ces chiffres témoignent d’une popularité grandissante pour l’artiste, qui confirme ainsi son statut de figure incontournable du rap français.

SDM, qui occupait la première place la semaine précédente avec « À la vie, à la mort », doit se contenter de la deuxième position. Tiakola, quant à lui, conserve sa troisième place avec « BDLM vol.1 ». Gims et Bouss complètent ce top 5 très relevé, respectivement avec « Le nord se souvient » et « Depuis le temps ».

Le classement est également marqué par la présence de Maes à la neuvième place avec son album « La vie continue », démontrant ainsi que le rap français est en pleine forme et que la compétition est plus féroce que jamais.

En exclusivité, voici les 10 premiers du Top Albums de la semaine ! 💿 Classement complet lundi 😉 pic.twitter.com/tZv2B3BIyp — Le SNEP (@snep) October 25, 2024