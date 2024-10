Barcola célèbre son but contre l’OM avec la danse du Matuidi Charo, Niska réagit

Bradley Barcola a conforté sa première place du classement des meilleurs buteurs de Ligue 2 ce dimanche soir en marquant le troisième but du PSG face à l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome et fêté sa réalisation en faisant la danse du Matuidi Charo inspirée du Freestyle PSG de Niska paru 2015. Le rappeur français a apprécié le geste et n’a pas manqué de réagir.

OM vs PSG : Barcola dédicace Niska qui valide !

Le Paris Saint-Germain se maintient à la tête de la Ligue 1 avec désormais six points d’avance sur l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, troisième à trois points. Les Parisiens ont dominé la rencontre de bout en bout, profitant notamment de l’expulsion précoce d’Amine Harit dès la 20ᵉ minute de jeu en décrochant une victoire trois buts à zéro dans le classico. Neves et Barcola sont les deux buteurs parisiens de la soirée, Balerdi a marqué contre son camp pour le PSG. Visiblement fan de rap français, l’ancien Lyonnais a célébré son but avec la fameuse danse lancée par Niska il y a quelques années, le Matuidi Charo.

« Ici c’est Paris« , a commenté le joueur en publiant la vidéo de cette séquence sur son compte Instagram qui rappelle les célébrations d’un ancien joueur du PSG, Blaise Matuidi. Ce dernier avait pris l’habitude de faire des célébrations avec la danse du Charo de Niska issue du clip Freestyle PSG. Barcola a décidé à son tour de dédicacer le titre du rappeur en reprenant ses pas de danse. Niska a ensuite relayé la vidéo sur le réseau social X avec la légende « BARCOLA CHARO« .

Dans son featuring sur le single « Canon » avec La Mano 1.9, Niska avait également dédicacé Barcola avec la phrase « Charo, c’est Charo, que le coup d’reins à Bradley (Ouh, ouh), Barcola ».

