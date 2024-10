Booba atomise Kylian Mbappé, « L’art de savoir couler »

Décidément, Booba est déterminé à démolir à Kylian Mbappé depuis son EURO 2024 raté et ses débuts très compliqués au Real Madrid. Suite à la défaite du club Madrilène dans le clasico contre le FC Barcelone, B2O a tenu à rappeler qu’il avait prédit la chute de l’ancien Parisien en l’accusant d’être surcoté dans son titre « Abidal » paru en début d’année.

Clasico : Le Barça humilie le Real, Booba enfonce Mbappé

Le Clasico tant attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone a tourné à la démonstration de force des Catalans, avec une victoire écrasante 4-0 au stade Santiago Bernabéu, dont un doublé de Robert Lewandowski en deux minutes, le Barça a humilié son rival madrilène. Cette victoire permet aux Blaugrana de prendre la tête de la Liga avec six points d’avance sur les Merengues. Kylian Mbappé, qui disputait son premier Clasico sous les couleurs du Real Madrid, a vécu une soirée cauchemardesque. L’attaquant français a été muselé par la défense barcelonaise et a multiplié les hors-jeu. Sa performance décevante n’a pas échappé à Booba, qui s’est empressé de le tacler. Le fondateur du 92i a ainsi publié un message moqueur, suggérant que Mbappé devrait dorénavant faire attention à sa santé au cas où un marabout lui aurait jeté un sort.

« Mbappé va sécuriser un 200/300 KM au Moyen-Orient avant que le marabout de Pogba appui sur la poupée « Ligaments croisés » et là, tu auras vraiment tout perdu. Écoute les signes Kyky. Vinicius #7. Nous sommes des Pirates, nous sommes spécialisés en gestion de naufrages. L’art de savoir couler. » a adressé Booba comme message à Kylian Mbappé sur Twitter tout en le mentionnant en faisant référence l’affaire de Paul Pogba qui aurait eu recours à un marabout pour déstabiliser Kylian Mbappé lors d’un match de Ligue des champions entre Manchester United et le PSG. B2O a également ajouté une capture d’écran avec le score du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Booba a ensuite ajouté un autre tweet avec l’extrait de son single « Abidal » dans lequel on peut entendre la phrase, « J’suis dans l’vaisseau amiral, j’attends le signa-a-a-a-a-al. Ils sont surcoté de fou, comme Kylia-a-a-a-a-an, J’vais sûrement t’faire du sale, si t’es mon riva-a-a-a-a-al ». « Autant de zéros que sur ses chèques. Quel monde injuste » a conclu Kopp avec les statistiques catastrophiques de Mbappé face au Barça, aucun but, aucune passe décisive, aucune occasion créée, ni de centre réussi ou une faute obtenue, seulement un dribble réussi, un duel gagné et enfin huit hors-jeu.

