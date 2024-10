Rodri Ballon D’Or ? Le Real refuse de participer à la cérémonie

Pour cette nouvelle édition du Ballon D’Or, le gagnant ne connait pas sa victoire à l’avance ! Alors que Vinicius Jr était pressenti depuis plusieurs pour remporter le trophée depuis quelques heures, c’est le nom de Rodri qui ressort avec insistance et cela se confirme avec l’annonce par RMC que la délégation du Real Madrid a décidé de ne pas se rendre à Paris ce soir pour la cérémonie de remise du trophée, Florentino Pérez serait furax.

Ballon d’Or 2024 : Séisme au Real Madrid, Vinicius Jr détrôné par Rodri ?

Alors que la cérémonie du Ballon d’Or 2024 se profile à l’horizon, une rumeur fracassante vient bouleverser les pronostics. Selon RMC Sport, le Real Madrid aurait été informé en coulisses que Vinicius Jr ne remporterait pas le prestigieux trophée. Conséquence de cette révélation : l’annulation de la venue de la délégation madrilène à Paris. Si cette information se confirme, c’est le milieu de terrain espagnol de Manchester City, Rodri, qui pourrait bien succéder à Lionel Messi. Auteur d’une saison exceptionnelle, couronnée par un titre de champion d’Europe avec l’Espagne et un titre de meilleur joueur de la compétition, Rodri semble avoir toutes les cartes en main pour décrocher le Ballon d’Or.

Cette décision de France Football de ne pas révéler le nom du vainqueur à l’avance a toujours été controversée. Mais dans le cas présent, elle pourrait avoir des conséquences importantes sur l’image de la cérémonie. Le Real Madrid, qui misait tout sur la victoire de Vinicius Jr, se sent trahi et a décidé de boycotter l’événement.

En 2024, Rodri s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs du monde. Sa régularité, son intelligence de jeu et son importance dans le succès de Manchester City et de l’Espagne ont visiblement séduit les votants, son triomphe pourrait marquer un tournant dans l’élection du Ballon d’Or, car depuis ces dernières années sont les buteurs comme Benzema, Messi et Ronaldo qui ont été les heureux élus même si en 2018, Luka Modric avait également fait exception à cette règle.

🔴 ALERTE INFO. Pour le Real Madrid, il est « très clair » que les organisateurs du Ballon d’or et l’UEFA ne « respectent pas » le club. Si le club n’est pas respecté, alors il ne se rend pas à la cérémonie.https://t.co/rzDEm4eHOw pic.twitter.com/pnLkQnFxWl — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2024