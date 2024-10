Gazo choque avec un bijou jugé satanique

Après avoir annoncé la sortie du meilleur album de sa carrière avec son projet nommé « Apocalypse » et une tournée en France avant la parution de cet opus, Gazo a dévoilé sa nouvelle acquisition, un bijou vraiment bling-bling qui a suscité la controverse.

Gazo sous le feu des critiques : son nouveau pendentif divise !

Après le succès de ses projets « DRILL FR » et « KMT » puis son album commun avec Tiakola intitulé « La Mélo est Gangx« , Gazo prépare enfin la sortie de son premier album solo « Apocalypse », en attendant, il ne cesse de faire parler de lui. Récemment, c’est son dernier pendentif en forme de bélier qui a déclenché une véritable débat sur les réseaux. Depuis quelque temps, Gazo arbore en effet un nouveau bijou : un pendentif représentant un bélier. Ce choix esthétique, loin d’être anodin, a vivement fait réagir les internautes. De nombreux commentaires pointent du doigt la symbolique ésotérique associée à cet animal, suscitant des questions sur les croyances personnelles du rappeur, notamment en lien avec la religion.

Ce n’est pas la première fois que Gazo se retrouve au cœur d’une polémique. Ses clips, notamment « Haine & Se*e », ont déjà fait l’objet de nombreuses critiques. Le rappeur est souvent accusé de provocation et de vulgarité. « Diabolique à souhait, mais je serai encore taxé de complotiste… De toute facon, le gars est surcoté comme la Huarache de Nike », « Tu es musulman mais tu mets une chaine sataniste sans aucune ambiguïté. Je reste super dubitatif quand à l’intelligence de l’acte », »Je vous jure qu’il me fait peur », « Le pacte qu’il a faire doit être puissant », « Il est démoniaque » peut-on lire dans les critiques des internautes sur le réseau social X.

Malgré les commentaires négatifs, Gazo n’a pas répondu à ses détracteurs et poursuit la promotion de son nouvel album « Apocalypse « , prévu pour le 29 novembre en attendant de commencer la tournée de promotion de ce projet du 15 au 28 novembre.

