Illan Castronovo remet en cause la victoire de Seby Daddy : « il m’a enfoncé le doigt dans l’oeil »

Seby Daddy a réussi une belle prestation en battant samedi dernier Illan Castronovo lors d’un combat entre influenceurs sauf que ce dernier a émis des doutes sur l’arbitrage en déplorant certaines décisions en sa défaveur même s’il reconnait la performance de son adversaire.

Illan Castronovo conteste l’arbitrage de son combat de MMA face à Seby Daddy !

Le 26 octobre dernier, les deux influenceurs, Seby Daddy et Illan Castronovo, se sont affrontés dans un combat de MMA. Après des mois de préparation intensive, c’est finalement Seby Daddy qui s’est imposé par KO. Le face-à-face a tenu toutes ses promesses, mais aussi quelques polémiques. Le candidat des Princes de l’Amour accuse son adversaire de lui avoir mis les doigts dans les yeux et va porter réclamation.

Si la victoire de Seby Daddy semble claire, Illan Castronovo émet des critiques sur les décisions de l’arbitre. Ce dernier affirme qu’il a été perturbé par les doigts de Sébastien Dubois dans son œil à plusieurs reprises. Selon lui, cette action antisportive aurait dû entraîner une pénalité et potentiellement un arrêt du combat. « Je vous explique ce qu’il se passe, vous allez voir après à l’image… Au moment où il se met sur moi et qu’il commence à envoyer, juste avant, il m’a mis deux doigts dans l’œil. », a-t-il tout d’abord expliqué avant de poursuivre son argumentation, « Nous, on a fait les règles juste avant avec l’arbitre et doigt dans l’œil c’est pénalité. Il me met le doigt dans l’œil et il l’enfonce. Et moi, la deuxième fois où il me met le doigt dans l’œil, je le dis à l’arbitre. Et là, l’arbitre a arrêté le combat. Donc, on va faire réclamation et voir comment ça se passe, parce que c’est interdit, c’est pénalité. ».

Dans la suite de sa déclaration, Illan assure ne pas vouloir trouver d’excuse à sa défaite, mais conteste formellement les gestes de Seby Daddy, « C’était un très beau combat, je ne me trouve pas d’excuses, mais moi, j’ai pris le doigt dans l’œil. Regardez bien ! J’ai la vidéo au ralenti, je ne me trouve pas d’excuses. Mais quand il y a quelque chose d’interdit, c’est interdit, il m’a enfoncé le doigt dans l’œil ».

