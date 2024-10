Kaaris défend encore Mbappé, « tout le monde attend sa chute »

Alors qu’il croule sous les critiques depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé peut compter sous le soutien de Kaaris qui vient encore de lui apporter de la force dans un récent passage sur RMC Sport en rappelant que c’est un super joueur.

Kaaris exprime son soutien à Kylian Mbappé

Kaaris est actuellement au cœur de l’actualité. En plus de la sortie de son nouveau film « 4 Zéros », il a également exprimé son soutien à Kylian Mbappé, dont la réputation est actuellement entachée par plusieurs affaires. Après avoir marqué les esprits avec ses rôles de bad boy, Kaaris s’est aventuré dans la comédie avec « 4 Zéros ». Ce nouveau défi artistique a permis au rappeur de sortir de sa zone de confort et de montrer un autre facette de sa personnalité. Le film, sorti le 23 octobre dernier, a reçu un accueil plutôt favorable de la part du public et de la critique.

Interrogé sur l’affaire Kylian Mbappé, Kaaris a exprimé sa compassion pour le jeune attaquant français. Selon lui, la pression médiatique et les attentes du public sont trop importantes pour un joueur de son âge. Le rappeur de Sevran a souligné les dangers de la célébrité précoce et a appelé à plus de bienveillance envers le joueur du PSG. « J’ai l’impression que tout le monde attend sa chute, c’est dommage, c’est un super joueur faut pas l’oublier. », a déclaré Riska sur les performances et la chute de la côte de popularité de Mbappé.