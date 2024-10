Naps incarcéré, le rappeur accusé de viol risque gros

Naps accusé de viol, l’affaire prend un nouveau tournant. Le rappeur marseillais est au cœur d’une affaire de viol et ce mardi 29 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le renvoi de l’artiste devant une cour criminelle.

Affaire Naps : le rappeur renvoyé devant une cour criminelle !

En octobre 2021, une jeune femme de 20 ans avait porté plainte contre Naps, l’accusant de l’avoir violée dans une chambre d’hôtel parisienne. Selon son témoignage, elle aurait été droguée et aurait subi des attouchements sexuels non consentis alors qu’elle était inconsciente. Les faits se seraient déroulés après une soirée en boîte de nuit. La victime et ses amies auraient été invitées par l’artiste et son entourage à poursuivre la soirée dans un hôtel. C’est dans ce contexte que la jeune femme aurait été agressée sexuellement.

Les investigations menées par la justice ont permis de recueillir de nombreux éléments à charge contre Naps. Des analyses ADN ont notamment révélé la présence de l’ADN du rappeur sur les vêtements de la victime. De plus, les témoignages des amies de la plaignante corroboreraient sa version des faits. De son côté, Naps nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Il affirme que la relation sexuelle a été consentie et qu’il n’a en aucun cas contraint la jeune femme.