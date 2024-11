Damso est voué à l’échec selon Booba et Shay l’avait averti

La réaction piquante de Booba au dernier single de Damso n’a pas tardé. Après avoir déjà taclé son ancien compère cette semaine à l’annonce de la parution du morceau « Chrome« , Booba a encore récidivé d’une manière toujours aussi virulente contre le rappeur Belge.

Booba traite Damso de fou !

Damso lâche enfin « Chrome », le premier extrait de son nouvel album « J’ai Menti » ! Le rappeur belge revient en force avec un titre en deux parties. Prévu pour le 15 novembre, l’album s’annonce déjà comme un événement majeur de cette fin d’année du rap francophone. Avec des featurings de poids comme Kalash Criminel, Angèle, Michkavie et Kalash, Damso devrait signer un retour en grande pompe avec ce projet dont le premier single produit par Prinzly et Jules Fradet ne plait pas du tout à Booba.

Booba a tout d’abord réagi en vidéo en se filmant avec un masque de squelette lumineux sur le visage, « Espèce de m****« lâche-t-il notamment contre Damso avant d’ajouter dans un tweet « Le jour où j’ai entendu ce morceau, j’ai compris qu’il était vraiment fou et déséquilibré et qu’il était voué à l’échec. @kirchhofficiel (Alexandre Kirchhoff, CEO d’Universal Music France) criait au génie, le comparant à Gainsbourg… Shay m’avait prévenu… ». Booba affiche également avec ce message les paroles de la chanson « Julien » de Dems, un titre extrait de l’album « Lithopédion » paru en 2018 qui avait divisé les auditeurs à sa parution et suscité la contorverse.

Très remonté contre Damso depuis son départ du 92i, le fondateur du 92i ne devrait pas s’arrêter là et suivre de près la sortie de l’album « J’ai menti » de l’artiste Belge.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KUNTAKINTE840 (@kuntakinte.840)

Le jour où j’ai entendu ce morceau j’ai compris qu’il était vraiment fou et déséquilibré et qu’il était voué à l’échec. @kirchhofficiel criait au génie le comparant à Gainsbourg… Shay m’avait prévenu… 🏴‍☠️ pic.twitter.com/BTmGGwy5IL — Booba (@booba) November 1, 2024