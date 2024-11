Booba vs Maes : les attaques personnelles se poursuivent

Le clash entre Maes et Booba continue de faire rage, comme en attestent leurs récents échanges sur le réseau social X. Les deux rappeurs s’envoient régulièrement des piques et des provocations, et leurs dernières joutes verbales ont atteint un nouveau niveau de virulence.

Maes et Booba enchainent les provocations sur les réseaux !

Dans leurs derniers échanges, Booba s’est directement attaqué à Alexandre Kirchhoff, le PDG de Capitol France, le qualifiant d’incompétent et l’accusant de tolérer des comportements répréhensibles au sein de son label. Le Duc a notamment évoqué des affaires de violences et d’agressions sexuelles, visant spécifiquement un collaborateur de Kirchhoff. Maes, quant à lui, a répliqué en accusant Booba d’être une « balance », déclenchant une nouvelle escalade dans leur conflit.

« Il signe et re-signe des artistes qui envoient des gens tirer sur d’autres artistes du même label (il est totalement au courant) des artistes qui insultent des enfants qui passent des fans à tabac etc… Son bras droit est (Landry) vio*eur en cavale qui a fui les États-Unis ( où il est recherché). On ne va pas laisser ce genre d’individus dangereux et incompétents diriger notre musique et notre art indéfiniment. Cette époque est révolue Kiki. Tu as fait ton temps comme Chulvaniche et les autres. Au revoir… » a adressé B2O comme message à Kirchhoff qui a fait réagit le rappeur Sevranais accusant son rival d’être une balance, « C’est pas le bureau des plaintes ici grande balance. Welcome to the vraie vie … ».

Les attaques personnelles se sont multipliées, avec des références à la famille des deux rappeurs. « Oh non, tu vas t’en prendre à ma mère, j’ai trop peur. Elle te cracherait à la gueule même avec un flingue sur la tempe, petite mer*e que tu es… », a ensuite commenté Booba face aux tweets de Maes avant d’ajouter « C’est difficile d’être quelqu’un de public et d’être exposé, de ne plus avoir d’intimité, de voir sa vie étalée sur la toile. Il faut juste s’y préparer et assumer. Ying yang tout n’est pas si facile, tout ne tient qu’à un fil. ». « Qu’à un fil comme tu dis » a répliqué Maes avec une photo de la mère des enfants de son rival en maillot de bain.

En parallèle, Maes a exhumé une ancienne affiche de concert du père de Booba, suggérant que ce dernier avait un passé trouble avec la légende, « Seydou c’est l’meilleur. #AhSacréPapa ». Cette nouvelle attaque a toutefois laissé Booba sans réponse. La tension est à son comble entre les deux rappeurs, et il semble peu probable qu’ils mettent un terme à leur conflit de si tôt.

.@booba C’est pas le bureau des plaintes ici grande balance 🤣🤣 Welcome to the vraie vie … https://t.co/zNHJEqBkdA — Maes (@MaesOfficiel) October 30, 2024

Oh non tu vas t’en prendre à ma mère j’ai trop peur. Elle te cracherait à la gueule même avec un flingue sur la tempe petite merde que tu es… 😘 https://t.co/RBWtJP4UEW — Booba (@booba) October 31, 2024

C’est difficile d’être quelqu’un de public et d’être exposé, de ne plus avoir d’intimité, de voir sa vie étalée sur la toile. Il faut juste s’y préparer et assumer. Ying yang tout n’est pas si facile tout ne tient qu’à un fil. pic.twitter.com/anQNKwAjoe — Booba (@booba) November 1, 2024