Damso accusé par Booba d’avoir plagié Cardi B

Le retour musical de Damso est marqué par une nouvelle polémique. Alors que le rappeur belge vient de dévoiler son nouveau titre « Chrome », extrait de son projet « J’ai menti », Booba n’a pas manqué de réagir, accusant l’artiste belge de plagiat d’un morceau de Cardi B et qualifiant son morceau de « catastrophe » dans une story.

Damso et Booba : un clash autour du nouveau titre « Chrome » et d’accusations de plagiat

Après son absence de la scène musicale, Damso fait son grand retour avec un projet intitulé « J’ai menti », prévu pour le 15 novembre 2024. En guise d’avant-goût, l’artiste a dévoilé le titre « Chrome », qui a rapidement suscité de nombreuses réactions. Parmi les réactions, celle de Booba a particulièrement retenu l’attention.

Avec son démarrage, le single cumule plus 400 000 vues en 2 jours sur Youtube ainsi que plus de 600 000 streams sur Spotify ainsi qu’une entrée à la 7ème place des titres les plus écoutés en France sur la plateforme de streaming. Mais selon les chiffres avancés par Booba, le titre connait un succès plus mitigé sur Apple Music avec une entrée moins remarquée dans le Top Singles, « Chrome » se positionne seulement 72ème place du classement. « Y a Damso 92i et y a Damso camping car« s’est moqué B2O en commentaire de sa publication pour réaffirmer une nouvelle fois que la carrière de Damso est en déclin depuis son départ du 92i comme il l’a déjà déclaré ces derniers jours à l’annonce du retour du rappeur Belge.

Booba a ensuite relayé une vidéo pour tenter démontrer que Damso aurait plagié le titre « Press » de Cardi B paru il y a 5 ans. « Sacré Dems. Non seulement ça pue la merde, mais en plus c le copié colleeeyyyyyyyy« a lancé Kopp avec un extrait du titre et de celui du morceau de la rappeuse américaine pour prouver la similitude entre les deux singles. « Abusé, j’lui aurai mis une des ces calotes au studio » a ajouté Booba en réponse à un internaute qui a commenté « abusé » surpris par cette ressemblance.

Sacré Dems 😂 Non seulement ça pue la merde mais en plus c le copié colleeeyyyyyyyy 😂😂😂🍯 pic.twitter.com/lmte5W90aY — Booba (@booba) November 2, 2024

Abusé 🤣🤣🤣 j’lui aurai mis une des ces calotes au studio 😂😂😂😂😂 paaaffffff — Booba (@booba) November 2, 2024