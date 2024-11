Jul : l’un de ses anciens titres explose grâce à Adèle Exarchopoulos

Le succès de Jul ne se dément pas. Alors que tous ses albums sont des succès avec des au minimum une certification de disque de platine pour chaque opus, c’est un ancien titre de l’artiste marseillais qui vient de faire un retour fracassant. Grâce à une séquence virale avec l’actrice Adèle Exarchopoulos, le morceau « Sous la Lune » a connu un regain d’intérêt spectaculaire et s’est hissé dans le top 10 des titres les plus écoutés sur Spotify en France.

L’impact de la reprise d’Adèle Exarchopoulos dans la vidéo de Loris Giuliano est folle !

Sortie il y a plus de cinq ans sur l’album « Rien 100 rien », la chanson « Sous la Lune » de Jul a toujours été appréciée par les fans du rappeur. Mais c’est grâce à une reprise improvisée par Adèle Exarchopoulos, lors d’une interview avec Loris Giuliano, que le titre a connu un second souffle. La séquence vidéo, rapidement devenue virale sur les réseaux, a propulsé « Sous la Lune » au sommet.

L’invitation d’Adèle Exarchopoulos par Loris Giuliano dans son programme « Station Service » diffusé sur Youtube a franchi 3,5 millions de vues en 9 jours et c’est notamment grâce à la séquence de leur reprise d’un single de Jul que la vidéo connait une telle réussite. Le morceau « Sous la Lune » a tout d’abord intégré le Top des singles les plus populaires sur Spotify en France à la mise en ligne de la vidéo avant de continuer son ascension dans le classement au point d’atteindre la troisième place derrière des singles récents de SDM ou Gims, c’est mieux que son jour de sortie en 2019. Avec désormais un cumul de 43 millions de streams sur la plateforme, Jul pourrait faire entrer ce titre dans l’un de ses plus streamés de sa carrière si le phénomène se poursuit et décrocher des nouvelles certifications très rapidement.