Karim Benzema et Rohff, un duo inattendu qui refait surface

Karim Benzema et Rohff réconciliés ? Les deux hommes s’apprécient de nouveau et l’information est confirmée en vidéo avec cet échange sur les réseaux entre eux.

Rohff et Karim Benzema, deux figures emblématiques de leurs domaines respectifs, semblent avoir renoué des liens après des années de distance. Leurs récentes interactions ont ravivé les spéculations sur une possible réconciliation après des années d’éloignement, notamment suite au rapprochement de KB9 avec Booba, le rival d’Housni.

Dans les premières années de sa carrière, Karim Benzema s’était rapproché de Rohff, partageant avec lui une admiration mutuelle. Les deux artistes ont même collaboré sur un titre pour l’un des projets du rappeur. Cependant, leur relation s’était progressivement distendue lorsque Benzema avait noué des liens étroits avec Booba, créant une certaine tension entre eux. Récemment, Rohff a remarqué que Benzema s’intéressait de nouveau à son travail et plus particulièrement son dernier album, FITNA. Le rappeur a alors décidé de tendre la main à l’ancien attaquant du Real Madrid, en le remerciant pour son soutien et en évoquant leur passé commun. Benzema a répondu favorablement à ce message, laissant entrevoir une possible réconciliation.

Cette amitié retrouvée s’est encore prouvée avec une story de Benzema dans laquelle il s’ambiance sur un morceau de Rohff, ce dernier a validé la dédicace en relayant la séquence sur son compte Twitter afin de saluer le geste de soutien du footablleur français.