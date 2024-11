Demi Moore aurait sauvé Ashton Kutcher des soirées de Diddy

Demi Moore aurait joué un rôle crucial auprès d’Ashton Kutcher en l’éloignant des soirées décadentes de Sean « Diddy » Combs.

Alors que Diddy est actuellement en prison, accusé de divers crimes, de nombreuses célébrités qui fréquentaient ses fameuses « White Parties » se retrouvent sous le feu des projecteurs. Parmi elles, Ashton Kutcher, autrefois proche de Sean Combs et Jamie Foxx, semble avoir été influencé par sa relation avec Demi Moore.

Avant de rencontrer Demi Moore, Ashton Kutcher était connu pour ses soirées extravagantes avec Diddy et Jamie Foxx. Cependant, après leur rencontre, Kutcher a commencé à se distancer de ce cercle d’amis. Selon certains témoignages, Moore aurait joué un rôle clé dans cette transformation, l’éloignant des soirées décadentes et des situations potentiellement compromettantes.

Une source proche de Demi Moore a confié à InTouch Weekly que l’actrice, malgré son image de femme fatale, était en réalité très conservatrice et avait guidé Kutcher dans ses choix de vie. Elle aurait ainsi réussi à l’éloigner de l’influence de Diddy, qui était connu pour ses soirées extravagantes et ses fréquentations controversées. « Demi a fait tout ce qu’elle pouvait pour tenir Ashton à l’écart des situations compromettantes et tentantes, et cela l’a définitivement éloigné de ces situations folles dont on entend parler dans le cas de Diddy… Je ne pense pas qu’elle ait jamais permis qu’il se rapproche autant de Diddy, et avec raison ! », a expliqué cette source au média.

Cette révélation ajoute une nouvelle dimension à la relation entre Demi Moore et Ashton Kutcher. Bien que leur mariage ait finalement échoué, il semble que Moore ait eu un impact significatif sur la vie de Kutcher, le poussant à adopter un style de vie plus sain et équilibré.