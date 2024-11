L’avis tranché de Clara Luciani sur Nekfeu

Clara Luciani s’apprête à faire son retour dans les bacs avec le projet « Mon sang », son troisième album à cette occasion et en plein scandale Nekfeu, lors de leur collaboration, elle s’était confiée sur leur connexion en livrant son opinion sur le rappeur.

C’est le choc ce lundi pour les fans de Nekfeu suite à l’annonce d’un dépôt d’une plainte contre le rappeur. La femme du chanteur, dont l’identité n’a pas été révélée, l’accuse dans un communiqué de violences et de viols, qu’elle a dénoncé aux forces de l’ordre l’année passée, une procédure de divorce est également en cours.

Clara Luciani collaboration marquante avec Nekfeu, dont elle avait particulièrement apprécié l’univers. Malheureusement, l’actualité récente autour du membre du S-Crew vient assombrir ce beau souvenir, avec de graves accusations de violences conjugales portées à son encontre. En 2019, Clara Luciani et Nekfeu avaient uni leurs talents pour le titre « Avant, tu riais », issu de l’album « Cyborg« . Ce featuring avait été une véritable révélation pour la chanteuse, qui avait découvert un nouvel univers musical grâce au rappeur. La voix de Clara Luciani associée aux rimes incisives de Nekfeu avait donné naissance à un titre mélodieux et envoûtant.

Il y a 4 ans, lors de son passage télévisé dans l’émission « On n’est pas couché » de Laurent Ruquier, Clara Luciani avait révélé que Nekfeu l’avait contacté à l’époque de leur collaboration pour travailler ensemble et qu’elle avait demandé l’avis de sa sœur. « C’est un des plus grands rappeurs, il écrit comme un dieu. Va écouter ses chansons, c’est génial » avait réagi cette dernière avant que Clara ne reconnaisse au sujet du talent de l’ex-membre du groupe 1995, « Effectivement, il écrit comme un dieu, c’est une réalité. J’adore ce duo qu’on a fait ensemble ».