Nekfeu réagit aux accusations compromettantes de son ex-femme

L’affaire Nekfeu prend déjà un tournant décisif. Accusé de viols et de violences répétées par son ex-épouse, le rappeur dément fermement ces allégations et contre-attaque en révélant de nouvelles informations afin de démentir formellement les accusations qui secouent le monde du rap français en ce début de semaine

Affaire Nekfeu : Le rappeur contre-attaque face aux accusations de viols

Les accusations portées contre Nekfeu sont d’une gravité extrême. Son ex-épouse l’accuse de violences physiques, psychologiques et sexuelles répétées sur une période de quatre ans. Le rappeur, de son côté, nie catégoriquement ces faits et affirme être victime d’un complot orchestré par son ex-femme. L’affaire a rapidement pris une tournure judiciaire. Les deux ex-conjoints se livrent une bataille sans merci devant les tribunaux. Le membre du S-Crew a porté plainte contre son ex-épouse pour non-représentation d’enfant à plusieurs reprises, tandis que cette dernière l’accuse de viols et de violences.

De nouvelles révélations viennent complexifier encore davantage cette affaire. Il apparaît que l’ex-épouse de Nekfeu a été interpellée pour la disparition inquiétante de leur enfant. Le rappeur affirme également que les accusations de viols portées contre lui ont déjà été classées sans suite par la justice. Les allégations et les contre-allégations se succèdent à un rythme effréné. Le parquet de Paris a confirmé avoir classé plusieurs plaintes de l’ex-épouse pour viol, mais une procédure est toujours en cours pour faux et usage de faux. De son côté, l’ancien membre du 1995 assure disposer de preuves de l’innocence et des intentions malveillantes de son ex-femme.

Cette affaire a des conséquences importantes pour Nekfeu, il s’agit de préserver son image et de prouver son innocence. Il faudra attendre les décisions de justice pour connaître la vérité et mettre un terme à cette bataille judiciaire.

Monsieur Ken SAMARAS a souhaité s’exprimer lui-même, en réponse au communiqué d’hier soir sur X, du conseil de son ex-épouse. pic.twitter.com/MSmHFYOvlJ — Canu-Bernard (@CanuBernard) November 4, 2024