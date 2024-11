Cédric Doumbé provoque Alex Pereira, « j’ai l’impression d’être le seul mec intelligent sur Terre »

En attendant son retour très attendu dans l’octogone et sa revanche contre Baki, Cédric Doumbé, l’une des figures du MMA français, n’a pas mâché ses mots en s’attaquant à Alex Pereira, le champion light heavyweight de l’UFC. Dans une story Instagram, le Français a critiqué sévèrement le niveau de grappling du Brésilien, déclenchant ainsi une nouvelle polémique dans le monde des arts martiaux mixtes.

Cédric Doumbé tacle Alex Pereira

Connu pour son franc-parler et ses provocations, Cédric Doumbé a l’habitude de dire ouvertement ce qu’il pense, notamment concernant les autres combattants de MMA sans hésiter à les provoquer publiquement. Après sa défaite contre Baki, le Français semble avoir retrouvé la confiance en lui avec sa victoire contre Jaleel Willis et multiplie les déclarations fracassantes. Cette fois-ci, c’est Alex Pereira qui en fait les frais.

Selon Doumbé, Alex Pereira serait particulièrement vulnérable au sol. Le Français estime que le Brésilien se repose trop sur son striking et néglige l’aspect grappling de son jeu. Il a ainsi déclaré : « Il est claqué au sol. Il faut arrêter. Moi, je suis meilleur que lui sur cet aspect-là. ». La déclaration de The Best fait suite aux rumeurs d’un combat à venir entre le Brésilien et Magomed Ankalaev au début du mois décembre à Las Vegas. « Tous ceux qui viennent le combattre utilisent le striking. Mais pourquoi vous faites ça ? Vous êtes fous ou quoi ? Le seul qui puisse le faire est Israel Adesanya. Les autres, vous ne pouvez pas. Arrêtez. Même Khalil Rountree. En voyant un combat de Pereira, j’ai l’impression d’être le seul mec intelligent sur Terre. », ajouté l’ancien champion du Glory dans son message.