Jul bat Ninho avec cet exploit qu’aucun rappeur français n’a réalisé

En plus d’être le plus gros vendeur d’albums du rap français, Jul vient encore de décrocher un nouveau record et de battre Ninho qui était pourtant le numéro 1 depuis plusieurs années du nombre de certifications de singles d’or.

Jul détrône Ninho et établit un nouveau record de singles d’or en France

La scène du rap français est en constante évolution, et les records tombent régulièrement. C’est désormais Jul qui s’impose comme le rappeur français avec le plus de singles certifiés or, en passant ainsi devant son compère, Ninho. Depuis ses débuts, le rappeur Marseillais n’a cessé de multiplier les succès, sa productivité légendaire et son style unique lui ont permis de se constituer une fanbase fidèle. Avec la sortie de ses derniers albums cette année et du projet collaboratif avec la scène Marseillaise, « 13’Organisé 2« , l’ONVI du rap français a confirmé sa domination sur la scène musicale française en 2024.

Grâce à la certification de nombreux titres issus de son catalogue, Jul a franchi un cap symbolique de 186 singles d’or, ce qui fait de lui le chanteur en France ayant le plus grand nombre de certifications or pour un morceau, c’est suite à l’officialisation de la SNEP de la certification de ses anciens titres de l’époque où il était encore sous le label « LIGA ONE » que cette performance vient d’être annoncée. Le SNEP vient en effet de mettre à jour les certifications des anciens morceaux de Jul sur son site internet.

🚨 NOUVEAU RECORD 🚨 Jul est désormais l’artiste qui a obtenu le PLUS de SINGLE OR en FRANCE ! 📌 186 singles OR 📀 Il dépasse désormais Ninho dans le top Grâce à la certification de la SNEP d’anciens sons du label « LIGA ONE » Suite des informations à venir sur @ventes_jul ⬇️ pic.twitter.com/msaCtnT7Qb — VENTES JUL (@ventes_jul) November 1, 2024