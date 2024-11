Kaaris se moque de l’affaire Baltasar, le haut fonctionnaire aux 400 se*tapes

En promotion du film « 4 Zéros » pour lequel il enchaine les interviews promotionnelles avant de retrouver la scène à la fin du mois pour des concerts à Lille, Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux puis Paris au mois de janvier prochain, Kaaris s’est amusé de l’affaire Baltasar Ebang Engonga, un haut fonctionnaire de la Guinée équatoriale qui se retrouve en pleine polémique pour des centaines de vidéos de lui dans des se*tapes divulguées sur le web.

Scandale se*uel en Guinée équatoriale : un haut fonctionnaire au cœur d’une tempête médiatique, Kaaris en rigole !

La Guinée équatoriale est secouée par un scandale se*uel impliquant un haut fonctionnaire, Baltasar Ebang Engonga, directeur de l’administration fiscale. Des centaines de vidéos pour adultes de ce dernier, diffusées massivement sur les réseaux sociaux, ont provoqué un séisme politique et social dans le pays. Les vidéos en question montrent Baltasar Ebang Engonga entretenant des relations avec de nombreuses femmes, dont certaines sont les épouses de hauts responsables du pays. Parmi les noms cités figurent celle de l’épouse du superviseur de la sécurité présidentielle, ainsi que celle de la fille d’un membre éminent du parti au pouvoir. Ce scandale met en lumière les mœurs dissolues de certaines élites équato-guinéennes et révèle les dessous d’un pouvoir corrompu.

Face à l’ampleur de la diffusion de ces vidéos, les autorités équato-guinéennes ont réagi en restreignant fortement l’accès à Internet. Cette censure vise à empêcher la propagation de ces contenus jugés scandaleux et à protéger l’image du régime. Cependant, cette mesure a suscité de vives critiques de la part des défenseurs des droits de l’homme, qui y voient une atteinte grave à la liberté d’expression. Alors que le scandale vient d’éclater, Baltasar Ebang Engonga était déjà en détention pour détournement de fonds publics, risque d’être poursuivi pour d’autres infractions et cette affaire a inspiré Kaaris.

En effet, Kaaris a relayé avec une vidéo avec Baltasar Ebang Engonga est un extrait de son titre « 2 Bigos » paru en 2016 sur l’album « Okou Gnakou » dans lequel on entend « Balthazard, Balthazard, Balthazard. 2 Bigos, un pour la crave-bi, un pour les iatchs-bi. 2 Bigos, un pour les rates-pi, un pour les raclis« . Le lien entre ce morceau et cette affaire a inspiré Kaaris pour en rire avec le commentaire, « Je me réveille et je vois ça, quel inspi internet vreuuuuumennnnnt » avant de partager un tweet d’un internaute qui commente que Riska pour avoir tenu de telles paroles dans son single avant que ce scandale n’éclate.

