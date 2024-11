Ninho, Niska, Sadek et Kaaris ridiculisés par Booba

Les derniers tweets de Booba annoncent une fin d’année électrique dans le rap Français ! L’ex-membre du groupe Lunatic ne connait aucun répit en ce moment et multiplie les clashs sur Twitter, cette fois-ci, il s’est lâché sur Sadek, Kaaris et le duo Ninho/Niska suite à la sortie de leur album commun « GOAT ».

Booba ne fait pas dans la demi-mesure quand il s’agit les actualités du moment des autres rappeurs en déclenchant une nouvelle série de piques sur le réseau social X son arène favorite pour régler des comptes, ciblant quatre artistes : Kaaris, Sadek, Ninho et Niska. La rivalité entre Booba et Kaaris est l’une des plus anciennes et des plus intenses du rap français. Les deux rappeurs se sont affrontés à plusieurs reprises même sur le plan personnel et s’étaient même affronté lors d’une confrontation dans l’aéroport d’Orly en 2018. Booba a relancé les hostilités en comparant Kaaris à la candidate à la présidentielle américaine, Kamala Harris dans une provocation qui n’est pas passée inaperçue avec un montage photo du visage de Riska sur le corps de la femme politique ainsi que la légende, « Amala Kaaris« . Ce tweet a bien amusé les internautes avec plus de 1,5 million de vues en quelques heures.

Booba s’est également attaqué à Sadek, il a notamment critiqué les succès financiers de ce dernier dans le trading qui depuis sa mise en retrait du monde musical se consacre à sa nouvelle passion, des conseils pour des investissements avec sa nouvelle chaine Youtube nommé « Sadek TV » sur trois contenus hebdomadaires différents dans les thèmes de l’entrepreneuriat, les cryptomonnaies et le divertissement. « Sadek, continue d’y croire, on est à fond derrière toi« a réagi Booba ironiquement à l’une des vidéos de Sadek pour se moquer de lui.

C’est ensuite Ninho et Niska qui ont été la cible de Booba en réaction à la sortie de leur album « GOAT » le 25 octobre dernier. Le projet a réalisé un gros démarrage avec 34 605 ventes en première semaines, mais aucun extrait de l’album n’a réussi détrôner SDM de sa place de N°1 dans le Top Singles avec le tube « Cartier santos ». « Du coup les 2 chêvres ( Niña Nisko )c’est pas les Goat @Sdm__92 #92i » a rigolé Booba en commentaire de sa publication du classement pour démonter que les deux compères ne sont pas les plus grands de tous les temps.

Il reste à voir comment ces derniers vont réagir et si de nouveaux rebondissements sont à prévoir alors que ces nouvelles attaques de Booba prouvent encore qu’il est le roi incontesté des clashs dans le rap français.

.@Sadekniuum Continue d’y croire on est à fond derrière toi 🙌🏾👌🏾🚀 pic.twitter.com/mKLAyec8IY — Booba (@booba) November 4, 2024