50 Cent : la somme astronomique qu’il a refusé pour soutenir Donald Trump

En attendant le résultat des élections présidentielles aux États-Unis pour connaitre le nom du prochain président entre Donald Trump et Kamala Harris, 50 Cent récemment fait une révélation sur la proposition du premier nommé pour le soutenir dans sa campagne, le rappeur a refusé une offre des plus alléchantes.

Qui sera le prochain président des États-Unis ? L’élection présidentielle américaine de 2024 se déroule actuellement afin déterminer le président et le vice-président. Kamala Harris et Donald Trump se battent pour remporter cette élection. Des nombreuses personnalités ont soutenu un candidat pendant la campagne comme dernièrement Cardi B qui a pris la parole lors d’un meeting de Harris. D’autres comme 50 Cent n’ont pas préféré donner un soutien envers l’un des candidats.

En effet, 50 Cent aurait reçu une offre impressionnante de 3 millions de dollars du cabinet de Donald Trump afin de venir chanter à l’un de ses meetings à New York au Madison Square Garden, il y a quelques jours, mais le chanteur n’a pas accepté. De passage dans le The Breakfast Club, Fifty a confié avoir recalé la demande de participé à cet événement qui s’est déroulé le 27 octobre dernier. « J’ai peur de la politique. Je ne veux pas m’impliquer dans la politique. », s’est-il exprimé sur le sujet pour expliquer sa décision avant de préciser, « Quand tu t’investis là-dedans, peu importe comment tu le sens, des gens vont se mettre radicalement en opposition avec toi. Je reste loin de la religion, et je reste loin de la politique ».

Il y a 4 ans déjà, 50 Cent avait décidé de repousser une proposition de 50 Cent lorsqu’il avait perdu l’élection contre Biden mais à l’époque, c’était une offre d’un million de dollars.