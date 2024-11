Laurent Gerra dézingue Aya Nakamura aux JO, “je riais aux larmes”

Polémique autour des JO 2024 : Laurent Gerra tacle Aya Nakamura et la cérémonie d’ouverture !

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a suscité de nombreuses réactions, tant positives que négatives. Parmi les critiques les plus virulentes, on retrouve celle de l’humoriste Laurent Gerra qui n’a pas hésité à tacler la performance d’Aya Nakamura et à étriller l’ensemble de la cérémonie.

La présence d’Aya Nakamura lors de la cérémonie d’ouverture a été l’un des sujets les plus débattus. Si la chanteuse a livré une performance remarquée, elle a également fait l’objet de nombreuses critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Interrogée sur ces polémiques, Aya Nakamura a expliqué qu’elle ne s’y attendait pas et qu’elle avait été surprise par l’ampleur des réactions.

Invité sur RTL, Laurent Gerra n’a pas mâché ses mots pour critiquer la cérémonie d’ouverture des JO 2024. L’humoriste a notamment pointé du doigt le caractère “ridicule” de certains moments et a regretté l’image donnée de la France. Il a également exprimé son désamour pour Paris, préférant Lyon comme capitale. “Trois heures avec des gens sur des péniches qui font coucou, avec les rappeurs et Aya Nakamura. Il fallait se fader le truc ! Tout le monde était fier d’être Français et moi, je riais aux larmes.” a déclaré l’humoriste avant de poursuivre, “Je me disais, mais c’est pas possible qu’on donne une image comme ça de la France. Je veux bien être progressiste, mais pas avec des trucs ridicules quand même”.

“Les JO sont finis, tous les rats sont revenus… (…) Je n’ai jamais vraiment aimé Paris. Ce devrait être Lyon la capitale” a conclu Laurent Gerra dans la suite de la séquence.

L’avis de @LaurentGerra sur la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de @Paris2024 Il était l’invité d’@E_Dussart et @JadeRTL dans “On Refait La Télé”, l’occasion de présenter son nouveau spectacle “Laurent Gerra se met à table” pic.twitter.com/EvkGuX2cnH — RTL France (@RTLFrance) November 3, 2024