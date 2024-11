Nekfeu ouvertement soutenu par ses proches

Nekfeu accusé de violences conjugales, ses proches montent au créneau. Mékra et 2zer du S-Crew ainsi que Hugz Hefner du label Seine Zoo ont affiché leur soutien au rappeur accusé de violences conjugales alors que ce dernier a démenti les allégations de son ancienne compagne.

Le scandale a éclaté le 3 novembre lorsque l’ex-compagne de Nekfeu a publié un long message sur les réseaux dans lequel elle dénonce les violences subies pendant leur relation. Selon ses dires, elle aurait été victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles répétées. Elle affirme également avoir dû fuir le domicile conjugal par peur pour sa sécurité et celle de leur enfant.

Face à ces accusations, Nekfeu a rapidement réagi par le biais de son avocat. L’artiste nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés et assure que ces allégations sont infondées. Il souligne que certaines de ces accusations ont déjà été classées sans suite par la justice. Par ailleurs, il révèle que son ex-femme fait l’objet d’une enquête pour disparition inquiétante de leur enfant.

Malgré les accusations, Nekfeu bénéficie du soutien de ses proches. Plusieurs de ses amis et collaborateurs ont pris la parole pour exprimer leur solidarité et leur soutien. Parmi eux, on retrouve Hugz Hefner, l’un de ses beatmakers qui a qualifié ces accusations d’infondées. Mékra, un autre rappeur du label S-Crew, a également apporté son soutien à Nekfeu tout comme 2zer.

“Malheureusement, la victime n’est pas toujours celle que l’on croit. Honte aux gens qui se servent de causes réelles et gravissimes pour des raisons douteuses… Force aux vraies victimes. Et Force à mon frère qui traverse depuis tant d’années des épreuves qui nous dépassent…” s’est exprimé 2zer avant de répondre à un détracteur, “Non, parce qu’on était aux premières loges depuis le début de ces histoires et on a vu de la part de notre frère beaucoup de patiences face à une personne qui cherchaient par tous les moyens à lui nuire, même les plus horribles….”. Il a ensuite relayé l’information que le parquet de Paris a placé en garde à vue le 3 novembre l’ex-femme de Nekfeu pour non-représentation d’enfant.

“Force à mon frère Nekfeu accusé à tort… honte à ceux qui font des fausses accusations et qui desservent les vraies victimes…” a également déclaré Mékra et HUGZ a ajouté “Les accusations sont fausses, l’injustice que vit mon frère est insupportable”.

