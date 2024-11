PSG – Atlético de Madrid en streaming direct

Comment regarder PSG – Atlético de Madrid en streaming en France ? En France, la diffusion des matchs de Ligue des Champions est généralement l’apanage de chaînes payantes. Pour suivre le match PSG et l’Atlético en direct, plusieurs options s’offrent à vous comme l’IPTV mais une seule solution est légale, celle de souscrire à un abonnement Canal Plus.

Le Parc des Princes va vibrer aux rythmes d’une rencontre européenne de haute volée ce mercredi soir à partir de 21h. Le Paris Saint-Germain accueille l’Atlético de Madrid dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Champions 2024/2025. Dans un match marqué par des débuts difficiles en coupe d’Europe cette saison pour les deux clubs, le PSG pointe à une décevante 23ème avant le match avec 4 points au compteur et les Espagnols sont 28ème avec 3 points.

Canal+ Foot est accessible sur une large gamme d’appareils, tels que les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et les télévisions connectées. La chaine cryptée publie également un résumé vidéo gratuit sur Youtube dès la fin du match.

Alternative pour les abonnés : Si vous possédez un abonnement RMC Sport, vous pourrez également suivre le match en direct sur la chaîne RMC Sport 1. Inclus dans certains bouquets : RMC Sport est souvent inclus dans les bouquets TV des opérateurs télécoms. Vérifiez auprès de votre opérateur pour savoir si vous y avez accès.

Sites de paris sportifs, option gratuite pour certains : Certains sites de paris sportifs, tels que Betclic ou Winamax, proposent le streaming des matchs en direct à leurs clients. Création de compte requise : Il vous faudra créer un compte et effectuer un dépôt (même minime) pour profiter de cette option.

Il est important de noter qu’il est illégal de diffuser ou de regarder des événements sportifs en streaming sur des sites illégaux. Ces plateformes ne disposent pas des droits de diffusion et peuvent être dangereuses pour vos appareils mais cela est possible via une offre IPTV ou encore en utilisant un VPN pour suivre la rencontre depuis un autre pays que la France.

Notez que les informations ci-dessus sont valables pour la France. Les options de streaming peuvent varier en fonction de votre pays.

