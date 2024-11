Cardi B a la haine contre les électeurs de Trump et le fait savoir

Cardi B n’hésite pas à utiliser sa plateforme pour exprimer ses opinions et soutenir des causes qui lui tiennent à cœur. Pendant les élections présidentielles américaines, son rôle en tant que figure publique engagée a pris une ampleur considérable.

Cardi B a publiquement salué Kamala Harris pour son incroyable trajectoire. La vice-présidente a marqué l’histoire en devenant la première femme à occuper ce poste. Pour l’ex-femme d’Offset, Harris incarne une source d’inspiration pour les femmes et les communautés de couleur dans le monde entier. La rappeuse a souligné l’exploit de Kamala Harris, qui a eu à peine 100 jours pour mobiliser le pays pendant la campagne présidentielle. Elle a qualifié cet accomplissement de « réveil national », un témoignage de l’impact que Harris a eu sur les électeurs.

Lors de la soirée électorale, Cardi B a partagé sans filtre ses pensées sur les réseaux sociaux. Elle a exprimé sa fierté envers Harris, affirmant que son parcours, indépendamment du résultat final, resterait gravé dans les mémoires. Face à un commentaire sur les réseaux sociaux, Cardi B a répondu avec son franc-parler habituel. Elle a menacé de brûler les emblématiques casquettes MAGA, symbole des partisans de Trump, montrant ainsi son ras-le-bol face à leurs positions.

Dans une story Instagram, elle a ajouté un message direct à l’attention des supporters de Trump : « Je vous déteste vraiment, vraiment. ». Ces mots illustrent le niveau de frustration qu’elle ressent envers les divisions politiques exacerbées. Sur le réseau social X, la rappeuse a également ajouté un message de soutien à Kamala Harris dans lequel elle déclare notamment, “Pas besoin d’être méchant, vous avez tous choisi votre gagnant… Tout ce que nous pouvons faire, c’est garder espoir et souhaiter le meilleur. Avant que Kamala ne se lance dans la course, nous savions comment ce pays était organisé et ce qui allait probablement se passer, mais c’était tellement inspirant de voir comment elle s’est battue et a changé tant d’opinions, y compris la mienne”.

No need to nasty, y’all picked your winner…All we can do is be hopeful and wish the best. Before Kamala joined the race, we knew how this country is set up and what was probably going to happen but it was so inspiring how she fought and changed so many minds, including mine. pic.twitter.com/pj05rnKY57

— Cardi B (@iamcardib) November 6, 2024