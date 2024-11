Francis Ngannou vs Jon Jones, un choc des titans toujours possible

Francis Ngannou et Jon Jones, deux poids lourds légendaires, pourraient-ils s’affronter sur un ring ? Si leurs chemins semblent s’être éloignés avec le départ de Ngannou de l’UFC, une lueur d’espoir persiste.

Le combat entre Ngannou et Jones est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands affrontements jamais envisagé en MMA. Leurs styles de combat opposés et leur domination dans leur catégorie respective en font un match rêvé pour les fans. Cependant, leurs carrières ont pris des directions différentes, rendant ce duel de plus en plus improbable. Si la possibilité d’un combat entre Ngannou et Jones semble encore lointaine, elle n’est pas complètement exclue.

Récemment, Francis Ngannou a laissé entendre que la possibilité d’affronter Jon Jones n’était pas totalement exclue. Le champion poids lourd du PFL a évoqué le rôle potentiel de Turki Alalshikh, le chef de l’Autorité générale du divertissement en Arabie Saoudite, dans l’organisation d’un tel événement.

“Tout est possible en affaires”, l’ancien double champion de l’UFC, Daniel Cormier, a analysé cette possibilité dans sa récente vidéo YouTube. Il a souligné que bien que les relations entre Dana White et Francis Ngannou soient tendues, l’argent pourrait bien l’emporter sur tout le reste. “Dana n’aime pas Francis, c’est un gros problème. Mais bon, quand est-ce qu’on met ça au-dessus des affaires ? Je ne pense pas qu’il le fera. C’est l’un des businessmen les plus intelligents et les plus affûtés que l’on puisse rencontrer. Si le montant est attractif, le combat pourrait potentiellement se faire.”

Un combat entre Ngannou et Jones serait un événement historique pour le monde des MMA. Il permettrait de déterminer qui est véritablement l’un des meilleurs poids lourds de tous les temps. De plus, un tel affrontement attirerait des millions de spectateurs à travers le monde et générerait des revenus considérables pour les organisations impliquées.